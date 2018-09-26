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ثقافة وفنون
تيتانيك وشبح الأوبرا.. في حفلين بمعهد الموسيقى العربية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 12:49 ص
السفينة تيتانيك
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السفينة تيتانيك
أحمد حمدي
تقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف الدكتورة، إيمان مصطفى حفلي "جالا"، من إخراج هشام الطلي بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتين، يومي الخميس والجمعة 27 و 28 ستبمبر بمعهد الموسيقي العربية.
يتضمن برنامج الحفلين مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية منها ( شبح الأوبرا، صوت الموسيقي والبؤساء).
كما يتضمن الحفل باقة من أجمل الأغاني العالمية منها (تيتانيك ،وقت الصيف ، ياله من عالم جميل ، حلق بى الي القمر ، كل ما اساله عنك ، عندما وقعت فى الحب ، كما احبك ، استطت الرقص طوال الليل ،في كل وقت انظر اليك ، انا مريضه، حلمت حلم ، سوف اغادر معك و اسمى موتشو )
وسيقوم بأداء تلك الأغاني نجوم فرقة أوبرا القاهرة وهم (ايمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، رشا طلعت ، جولي فيظي ، وليد كريم ، مصطفي محمد ، جاكلين رفيق ، جيهان فايد ، عزت غانم ، ابراهيم ناجي ، ليلي ابراهيم ، اسامة علي ، نسرين رشدي ، برهان الدين فاروق ، اسامة جمال ، مروة حسن و سلمي الجيالى ).
يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم و نحجت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الاوبرالي باعتباره احد ارقي اشكال الفنون.
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