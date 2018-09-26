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نقل وملاحة
وزير الطيران يبحث مع سفير قبرص سبل زيادة التعاون
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 12:46 ص
وزير الطيران الفريق يونس المصري
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وزير الطيران الفريق يونس المصري
دعاء محمود
بحث الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الثلاثاء، بمقر وزارة الطيران ، مع خاريس موريتسيس سفير دولة قبرص، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني في ضوء تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في التنمية الاقتصادية للدولتين وزيادة الأفواج السياحية بينهما .
وفي نفس السياق أثنى وزير الطيران علي العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة مجالات وانشطة النقل الجوي المختلفة
وأضاف المصري أن مصر وقبرص تربطهما علاقات تاريخية عميقة، والتي شهدت تطوراً كبيراً في ظل التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
ومن جانبه أكد سفير قبرص أن حكومته تسعي إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
وأشار إلى أن الشركات القبرصية تسعي الي زيادة استثماراتها ومشروعاتها في مصر.
جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلة يومية من القاهرة إلى لارناكا.
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