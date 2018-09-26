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استثمار
أحمد أبو هشيمة: هناك فرصة لـ 7 آلاف شاب ليكونوا مثلي
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 12:22 ص
أحمد أبو هشيمة
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أحمد أبو هشيمة
المال - خاص
قال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، إن الجيل الحالي من الشباب لديه فرص كبيرة لخلق انجازات كبيرة، وصناعة تاريخ يحكى للأجيال المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة شباب القادة للإعلان عن أول دفعة لشباب القادة والذين تم اختيارهم من 7 جامعات مصرية بعد إختبارات خضع لها أكثر من 6858 طالب خلال العام الجامعى 2017/2018
وحضر المؤتمر من نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع والبيئة، وعمر الجنايني رئيس القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي
وكذلك حضره أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والنائب كريم درويش وكيل لجنة العلافات الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، وسيف زاهر مقدم البرامج الرياضية على قنوات On sport والنائب أحمد بدوي
وقال أبو هشيمة، : «لدى الـ50 شاب الذين تم اختيارهم من أصل 7 آلاف شاب، بل لدى كل الـ7 آلاف فرصة ليكونوا أحمد أبو هشيمة بل ويتفوقون عليه، الموضوع ليس موهبة فقط، فأي موهبة تحتاج إلى تطوير وبدون التطوير تذهب الموهبة"
وأكد أنه "ضد ما يتم ترديده حالياً بأن ظروف هذا الجيل صعبة"، قائلا: "هذا الجيل متوفر له إمكانيات هائلة لم تكن متوافرة لنا في الماضي"
وأضاف "أنا بدأت العمل عام 1996 كموظف في بنك، ولم استطع تحمل العمل داخل البنك فاستقلت واتجهت للعمل الخاص، وخلال هذه الفترة لم أنس يوماً أن أحاسب نفسي، وأقف أراجع كل يوم ما استفدته على مدار هذا اليوم، وما أحتاجه من تطوير».
وتابع «أبو هشيمة»: «فرصة الـ50 شاب كبيرة جداً في أن يصبحوا قيادات في المستقبل، بتنمية سماتهم الشخصية"
وقال "وللحق أنا أفكر في الـ7 آلاف شاب كلهم، ربما مؤهلاتهم لم تعينهم للوصول إلى إلى المراحل النهائية في YLF ولكنهم بطبيعة الحال كان لديهم حماس كبير، ويكتفي خوضهم الاختبار وعقدهم النية على التطوير"
وأكد أن النقطة التي كثيراً ما يركز عليها أن الشباب في مصر كنز حقيقي، والاستثمار في الشباب أهم استثمار، وهذا ما يعتمد عليه في الإدارة بمجموعة حديد المصريين».
وتابع: «فخورون في مجموعة حديد المصريين بدعمنا لمؤسسة شباب القادة، لأنهم يستهدفون الاستثمار في الشباب، والاستثمار في الشباب يصب في مصلحة البلد».
وقال أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة إن المؤسسة تستهدف الوصول لشباب تتوفر لديهم مهارات القيادة ويتم إخضاعهم لبرامج وإختبارات ثم تدريب يساهم في تقوية نقاط الضعف لديهم
وأشار إلى أنه كان لديه حلم منذ 18 سنة بأن يشكل مثلث قوي للتنمية، ضلع الأول القطاع الحكومي الممثل في المجلس الأعلى للجامعات ومجلس النواب، والضلع الثاني القطاع الخاص الممثل في شركة حديد المصريين والشركة المصرية للاتصالات WE، والضلع الثالث مؤسسة تهتم بالشباب وتعمل على تنميتهم، وهو ما تمثل في إنشاء مؤسسة شباب القادة.
وأضاف فتحي قائلاً: «عندما أنشأنا مؤسسة شباب القادة، فكرنا في تطوير العشوائيات ولكن وجدنا مؤسسات كثيرة تهتم بتطوير العشوائيات والطبقات الفقيرة، ففكرنا في الاهتمام بالطالب الذي سيكون باستطاعته تطوير العشوائيات ورفع معدلات النمو"
وتابع "أخذنا موافقة من المجلس الأعلى للجامعات على النزول للجامعات واختيار الطلاب المتوفرة فيهم مهارات القيادة، انضم إلينا 6858 طالب قامت المؤسسة بالتعامل معهم في 7 جامعات المصرية حتى وقع الاختيار على 50 طالب إجتازوا كافة الاختبارات بنجاح».
ووجه فتحي الشكر لمجموعة حديد المصريين على رعايتها للمبادرة، وتوفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي، والمساهمة في عملية التقييم للطلاب.
وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تأهيل هؤلاء الشباب ودعمهم ببرامج أكثر قدرة على تنمية موهبة القيادة لديهم وذلك بالاستعانة بشركات تدريب عالمية حتى نصل بهم ونقدمهم للمجتمع لقيادة قطاعات مختلفة ويستفاد من قدراتهم كشباب مصرى قادرة على المشاركة فى النجاح ودفع عجلة التنمية إلى الإمام.
وأوضح فتحي أنه سيكون لمؤسسة شباب القادة خلال العام الجامعى 2018/2019 جولات جديدة بجامعات مصرية أخرى وبمحافظات مختلفة بالصعيد والدلتا للبحث عن كوادر قيادية جديدة من الشباب المصرى.
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