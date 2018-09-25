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اقتصاد وأسواق
مطالب بمراجعة خفض الخصم على الأسعار الاسترشادية لملابس بورسعيد
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:51 م
ضبط ٤ أطنان ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية في بورسعيد
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دعاء حسني
قال يحي زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالأتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة الأسعار الإسترشادية المشكلة من 3 أطراف ، هم اتحاد الصناعات والجمارك والغرف التجارية، ستعقد اجتماعاً قريباً لدراسة القرار الذي أعلنته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بخفض الخصم على الأسعار الاسترشادية للملابس الواردة لمنفذ بورسعيد.
وأضاف زنانيري، لـ"المال"، أن اللجنة ستطالب وزارة المالية بإعادة النظر في القرار، لما له من اثار سلبية علي الصناعة المحلية و في ظل تراجع مبيعات الملابس محلياً وتدني القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات.
وأعلنت مصلحة الجمارك، قراراً ، بخفض نسبة الخصم علىالأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التي ترد رسم المدينة الحرة ببورسعيد، إلى 15% بدلا من 20%، اعتبارا يطبق اعتباراً من 24 سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2018.
ونص القرار، على أن تنخفض نسبة الخصم إلى 10% بداية من أول يناير 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، على ألا يتم تطبيق أي نسبة خصم بداء من يوليو 2020.
وأوضحت وزارة المالية، أن القرار يأتي لاستمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التي ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد
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