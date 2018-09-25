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الإسكندرية
مطروح تبدأ حصر السكن الإداري
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:49 م
اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح بجولة تفقدية بمدينة مرسى مطروح
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اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح بجولة تفقدية بمدينة مرسى مطروح
معتز محمود
قام اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح بجولة تفقدية بمدينة مرسى مطروح يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس خلف صادق مدير مديرية الاسكان بمطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة
و تفقد المحافظ شارع الريفية ووجه بازالة القمامة بشكل دوري ورفع كفاءة الشارع مع مراجعة كافة التراخيص للمحلات التجارية بالشارع وازالة كافة التعديات والاشغالات وتوقيع غرامة علي كل معتدي علي حرم الطريق
كما تفقد المحافظ المبني الخدمي المتوقف منذ سنوات بشارع الريفية ووجه بعرض موقف المبني والمقترحات للاستفادة منه للبدء في تشغيل المبني ليكون متنفس لأهالي المنطقة
كما تفقد الغرابلي حديقة كليوباترا المتوقفة منذ سنوات للوقوف علي حالة المباني والاستماع الي المقترحات ودراسة الاستفادة منها ليخدم أهالي مطروح بدلاً من وضعه الحالي
وفي نهاية الجولة تفقد محافظ مطروح المبني الملحق بمديرية الاسكان وقرر المحافظ تخصيص المبني لعدد من المديريات مؤكدا علي سرعة الانتهاء من نقل المديريات في أقرب وقت
كماقام اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح بجولة تفقدية بمدينة مرسى مطروح يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس خلف صادق مدير مديرية الاسكان بمطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة
حيث تفقد المحافظ شارع الريفية ووجه بازالة القمامة بشكل دوري ورفع كفاءة الشارع مع مراجعة كافة التراخيص للمحلات التجارية بالشارع وازالة كافة التعديات والاشغالات وتوقيع غرامة علي كل معتدي علي حرم الطريق
كما تفقد المحافظ المبني الخدمي المتوقف منذ سنوات بشارع الريفية ووجه بعرض موقف المبني والمقترحات للاستفادة منه للبدء في تشغيل المبني ليكون متنفس لأهالي المنطقة
كما تفقد الغرابلي حديقة كليوباترا المتوقفة منذ سنوات للوقوف علي حالة المباني والاستماع الي المقترحات ودراسة الاستفادة منها ليخدم أهالي مطروح بدلاً من وضعه الحالي
وفي نهاية الجولة تفقد محافظ مطروح المبني الملحق بمديرية الاسكان وقرر المحافظ تخصيص المبني لعدد من المديريات مؤكدا علي سرعة الانتهاء من نقل المديريات في أقرب وقت
ووجه محافظ مطروح لإدارة صندوق الإسكان بحصر جميع الوحدات السكنية " سكن إداري " بمدن المحافظة الثمانية لمعرفة عدد الوحدات السكنية التابعة للمحافظة.
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