القوي الناعمة لريال مدريد تضرب رونالدو وتفقده جوائز اﻷفضل

هاتريك رونالدو يمنح البرتغال نقطة ثمينة من أنياب إسبانيا

علي المصري



لم يتوقع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اﻹيطالي الحالي، أن رحيله عن ريال مدريد اﻹسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سيكتب نهايته مع الجوائز الفردية، التى تنافس عليها، منذ إنتقاله للفريق الملكى، عام 2009، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزى.



وليس سرا ما قام به رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عقب انتهاء كأس العالم الأخير "روسيا 2018"، حيث استخدم نفوذه وآلته الدعائية القوية لتدعيم موقف الكرواتى لوكا مودريتش، بعد أن تخلى عن رونالدو، فقد كان اللاعب الكرواتي هو فرس الرهان بالنسبة له هذه المرة.



ووجد بيريز ضالته في فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حتى جاء فوز اللاعب الكرواتي بلقب أفضل لاعب في أوروبا، ومن قبلها أفضل لاعب فى أوروبا، ليمنح رئيس ريال مدريد قدرا أكبر من الرضا ويثرى تطلعاته لما هو أكبر.



ويعتبر فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم بمثابة نهاية لحقبة لسيطرة رونالدو وغريمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، على الجوائز الفردية طوال عقد كامل.



ولم يحضر النجمان الكبيران حفل الأمس، وهو ما يعد أحد التصرفات التي لا يغفرها الفيفا عادة، والآن يتبقى لنا أن نرى إذا ما كانت جائزة الكرة الذهبية ستنحاز إلى هذه الحقبة الجديدة، وتنهي عصر احتكار الثنائي ميسي ورونالدو أم ستبقي على جانب من هذه السيطرة.



ولم يغفل مودريتش خلال كلمته في حفل الفيفا أمس عن الإعراب عن امتنانه لبيريز، كما تقدم بالشكر أيضا لجماهيره، حيث قال: "أرغب في أن أتقدم بالشكر للنادي ولجماهير، هذه الجائزة هي لكم".



ويعد حصول مودريتش على جائزة الأفضل هو أقصى ما كان يحلم به ريال مدريد بعد رحيل رونالدو إلى الدوري الإيطالي، الذى أستحوذ على الجائزة فى العاميين الماضيين، منذ إنفصال الفيفا عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.



وكان رونالدو، ألغى إقلاع طائرته الخاصة لحضور الحفل الذي أقيم بمونت كارلو الشهر الماضي، تعبيرا عن غضبه من انتقال جائزة الأفضل أوروبيا لمودريتش، قبل أن يعلن أول أمس أنه لن يتواجد فى حفل الفيفا أمس.



وجاء رحيل رونالدو من الريال ليجعله تحت دائرة اهتمام جميع وسائل الإعلام، لكنه في ذات الوقت غير المناخ العام نسبياً حول الدعم الذي يلقاه من جماهير النادي الملكي التي تعد الأكبر على مستوى العالم، مثلما امتنعت صحف مدريد عن تقديم الدعم له وتوجهت تماماً لدعم مودريتش في الجوائز الفردية، وهو ما ألقى بظلاله بشكل واضح على المناخ العام لوسائل الإعلام في الدول المجاورة.



هذه الموجة الإعلامية التي ساندت مودريتش وحالة الخفوت في تمجيد رونالدو كان لها الأثر الواضح في تجيير كفة الصراع لصالح الكرواتي في جائزة أفضل لاعب في أوروبا رغم أن البرتغالي توج هدافاً للمسابقة الأوروبية بتسجيله 15 هدفاً الموسم الماضي قاد من خلالها ريال مدريد لتحقيق اللقب.



وفي الحقيقة ليس هذا فقط من رجح كفة مودريتش في الصراع، ولكن إنجاز كرواتيا في كأس العالم كان له أثر كبير في ذلك مقابل خروج البرتغال من الدور الثاني في المونديال، ناهيك عن ميل الصحفيين في أوروبا لمنح الجائزة للاعبين آخرين غير رونالدو وميسي إن أمكن ذلك مثلما حصل مع إنييستا عام 2012 ، على عكس جائزة ذا بست من الفيفا التي يصوت فيها الصحفيون جنباً إلى جنب مع الجماهير وقادة ومدربي المنتخبات حول العالم مما يجعل صاحب الشهرة الأكبر هو من يتوج بالجائزة.



رونالدو وجد نفسه وحيداً في الصراع على جائزة أفضل لاعب بدون دعم إعلامي في إيطاليا بعد أن خسر الدعم الإعلامي من مدريد، وربما سيتكرر الأمر في جائزة أفضل لاعب في العالم، حينها سيكون بيريز، أسعد شخص على سطح المعمورة لأن رسالته ستصل لكريستيانو بدون أن يرسلها: "بمجدنا وضعناك بالقمة، والآن نسحب البساط من تحتك".



وأدعت تقارير صحفية، أن البرتغالي شعر بالغضب من رئيسه السابق، بسبب مزاعم بأن الأخير استخدم نفوذه لمنح الجائزة لمودريتش بدلا منه.. فهل دفع كريستيانو ضريبة تغيير قميصه من الأبيض إلى الأبيض والأسود؟.



