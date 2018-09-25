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سيـــاســة
السيسي: ربع المناصب الوزارية بمصر للمرأة ونهدف لتمكين الشباب
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:49 م
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن 25%من المناصب الوزارية فى مصر للمراة إضافة إلى تمكين الشباب من خلال المؤتمرات الدورية التى تعقد لهم، مؤكدا أن مصر لديها ثوابت فى المحافظة على حقوق الإنسان.
وأشار فى كلمته بالدورة الـ 73 لهيئة الأمم المتحدة إلى أن مصر سابع أكبر مساهم فى بعثات حفظ السلام إيمانا من منطلق نشر السلام كما تعمل على مواجهة الإرهاب فى الشرق الأوسط حيث أطلقت العملية الشاملة منذ بداية العام لدحر الإرهاب.
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