مصر تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية

المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية

المال خاص



تستضيف مصر المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV) اتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية، والذى سينعقد هذا العام فى الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر المقبل من خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان.



تأتي مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام في اطار الجهد المشترك وثمرة التعاون بين هيئة تنشيط السياحة ممثلة فى المكتب السياحي بروما المشرف على بلجيكا، وشركة مصر للطيران أحد الرعاة للحدث عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصري ببروكسيل خالد البقلي.



وقد عقدت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع سفارة مصر فى بلجيكا، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن فعاليات هذه الاستضافة بمقر إقامة السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا.



وقد شارك فى المؤتمر السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا، والسيد عماد فتحي مدير المكتب السياحي المصرى بايطاليا والمشرف على بلجيكا، والسيد هادى حفيصة رئيس الاتحاد (UPAV)، والسيدة ريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببلجيكا، بالاضافة الى حضور العديد من المهنين في القطاع السياحي البلجيكي، وعدد من ممثلى وسائل الاعلام.



وخلال المؤتمر أشار السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا إلى العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر وبلجيكا، لافتا إلى مشاركة الشركات البلجيكية في بناء حى مصر الجديدة وقصر البارون إمبان، وأشار إلى آوجه التعاون المختلفة بين البلدين.



ومن جانبه أشار السيد عماد فتحي مدير المكتب السياحي المصرى بروما المشرف على بلجيكا أن إلى النمو والتحسن الذى شهدته الحركة السياحية الوافدة لمصر فى عام ٢٠١٧، موضحا أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لإبراز الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من حيث السياحة الثقافية أو الشاطئية وغيرها.



وأشارت السيدة ريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببلجيكا إلى ارتفاع عدد الركاب بنسبة 14٪ بين يناير وأغسطس 2018 للحركة المغادرة من بروكسل مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد الرحلات بين البلدين الى 5 رحلات / أسبوعياً، مؤكدة على أن شركة مصر للطيران تعمل على توفير التشغيل المناسب لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة بين البلدين.



وأوضح السيد هادى حفيصة رئيس الاتحاد (UPAV) أن دور الاتحاد يرتكز فى تعريف أعضاءه بأهم المقاصد السياحية حول العالم وأن المؤتمر السنوي هو حدث سنوي هام، موضحا أنه سيتم دعم مصر وامكانياتها السياحية الكبيرة من خلال المؤتمر هذ العام واعادة اكتشاف المقصد السياحي المصري.



جدير بالذكر أنه هذا المؤتمر سيضم ١٥٠ شركة سياحة بلجيكية في الجزء الناطق بالفرنسية وبتواجد منظمي الرحلات الأساسين بالسوق البلجيكي والمتخصصين في السياحة الثقافية والسياحة النيلية.