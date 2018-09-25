الزراعة: طرح 17 صنفًا من تقاوي الأقماح عالية الإنتاج في المنافذ

صورة لعملية حصاد القمح في أحد حقول ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصاوي أحمد



دخلت منظومة التقاوي الجديدة لمحصول القمح حيز التنفيذ وذلك للاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، حيث تم طرح 17 صنف موفر للمياه ومبكر النضج في الأسواق استعدادا للموسم الشتوي.



وأطلقت "الزراعة" منظومة جديدة للتقاوي القمح مطلع العام الجاري للحد من زيادة استهلاك الزراعة للمياه ولتوفير استهلاك المياه ولمقاومة الظروف المناخية الضارة حاليا من خلال إستبعاد التقاوي القديمة وإحلال 17 صنف حديث محلها في منافذ البيع البالغة 306 منفذا تابعة لأدارة التقاوي أو عبر فروع الجمعيات الزراعية وطرحها بسعر 230 جنيها للعبوة الـ30 كيلو.



وأكد تقرير صادرعن الأدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة أنه تم توفير تقاوى 17 صنفا معتمدة من القمح بمعرفة لجان مختصة بإنتاج التقاوى، ومطابقة الأقماح للمواصفات المحددة عالميا، حيث تنتج وزارة الزراعة نسبة كبيرة من تقاوى القمح سنويا للفلاحين، والباقى تنتجه شركات القطاع الخاص، كما أن هناك 306 منفذا بوزارة الزراعة بدء توزيع التقاوى على مستوى الجمهورية.



وتنطلق مراحل زراعة القمح من نوفمبر حتي منتصف يناير من كل عام.



وكشف "التقرير" أن تطبيق منظومة تقاوى القمح، والخاصة بإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى، لحصول المزارع على تقاوى معتمدة بعد درجة الأساس مباشرة، ستساهم فى زيادة إنتاجية القمح، بعد حصول المزارع على تقاوى معتمدة نقية من شأنها زيادة الإنتاج وزيادة دخله، ونشر الأصناف الجديدة.



قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات "المال " إن الوزارة استعدت مسبقا للزراعات الشتوية بتوفير جميع التقاوي التى اعتمدت مؤخرا وتمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومة للأمراض المختلفة وقليلة استهلاك للمياه.



ولفت إلي أنهتم إستبعاد الأصناف التى ضعفت قدرتها على مقاومة الأمراض نتيجة التغيرات المختلفة، وتوعية المزارعين باستخدام الأصناف الجديدة، ضمانا لزيادة الإنتاجية، وضمان تنفيذ خطة وإستراتيجية الحكومة فى زيادة الإنتاجية، ورفع جودة المحاصيل المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.



وصدر عن وزارة الزراعة قرارا في ينابر الماضي بمنع إكثار وتداول أصناف تقاوي سدس 1 و13 ، وجميزة 7 و 10 وذلك لشراهتها لأستهلاك المياه وضعف إنتاجيتها وإحلال أنواع حديثة اقل شراهة للمياه وأسرع في النضج.



وقال الدكتور عباس الشناوي مدير الأدارة المركزية للخدمات الزراعية لـ"المال " أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ خطة زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام "المصاطب"، لزيادة الإنتاج الكلى من القمح وترشيد استهلاك مياه الرى، بما لها من ميزة نسبية لمشروع زراعة القمح على مصاطب لتوفير مياه الرى.



وأوضح "الشناوي" أن هذا النظام الحديث "المصاطب" يقوم بتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى والحصاد نظرا لقلة استهلاك المياه، وكذلك البذور المستخدمة فى الزراعة، إضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان.