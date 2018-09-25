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اقتصاد وأسواق
تعرف علي مواقع 22 فرعا لبيع التقاوي في المحافظات
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:34 م
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مشاكل الفلاح
الصاوي أحمد
طرحت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي عدة أصناف من البذورالمنتقاه وعالية الإنتاجية للموسم الشتوي في 21 محافظة لعدد 22 فرعا، للتيسير علي المزارعين.
ويبدأ الموسم الجديد من نوفمبر المقبل ويستمر حتي فبراير من كل عام.
وفيما يلي قائمة بالمواقع المتاح بها شراء التقاوي بالمحافظات:
فرع الإسكندرية /32 ش النصر.
فرع النوبارية /الأدارة الزراعية .
فرع البحيرة /11 ش الجمهورية بجوار بنك الأسكندرية دمنهور .
فرع الغربية /ش عمر الجازم متفرع من ش عمر بن الخطاب خلف مديرية الزراعة .
فرع كفر الشيخ /إمام محطة قطار سخا .
فرع المنوفية /مديرية الزراعة بشبين الكوم.
فرع الدقهلية /المنصورة أمام الأستاد الرياضي داخل مديرية الزراعة .
فرع دمياط /داخل مديرية الزراعة .
فرع الشرقية /الزقازيق خلف مديرية الزراعة .
فرع الأسماعيلية /داخل مديرية الزراعة بالأسماعيلية خلف الأستاد الرياضي .
فرع القليوبية /بنها عمارات الأوقاف /ميدان سعد زغلول /مدخل 7 /شقة 3.
فرع الجيزة /ش الهرم /مديرية الزراعة /أمام محافظة الجيزة .
فرع الفيوم /ش الحرية /اعلي محلات إليجانس عمرو أفندي سابقا /عمارة عارف -الدور الثالث.
فرع بنس سويف /طريق بني سويف القاهرة -ش بورسعيد -داخل مديرية الزراعة.
فرع المنيا /طريق مصر اسيوط الزراعي -بجوار مديرية الزراعة بالمنيا .
فرع أسيوط /ش الجلاء مني مديرية الزراعة في أسيوط .
فرع الوادي الجديد /الخارجة -طريق الداخلة -أمام المرور بالخارجة.
فرع سوهاج /1 مدينة ناصر -بجوار شركة ايديال .
فرع قنا /ش 26 يوليو عمارة مصر للتأمين مدخل ب الدور العلوي .
فرع أسوان /المحمودية -معزوز مجلع -عمارة 12 شقة 1 ،2 .
فرع مرسي مطروح /قرية الحمام .
فرع شمال سيناء /المساعيد -العريش.
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