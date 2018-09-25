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رياضة
اللجنة الأولمبية تعتمد اللائحة الاسترشادية للاتحاد المصري لكرة السلة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:26 م
الاتحاد المصري لكرة السلة يكرم مكتب سري الدين وشركاه
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الاتحاد المصري لكرة السلة يكرم مكتب سري الدين وشركاه
المال خاص:
اعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للاتحاد المصري لكرة السلة والتي قام بإعدادها مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، حيث تؤكد اللائحة الاسترشادية المعدلة على منح الجمعية العمومية كافة السلطات وفقاً لقانون الرياضة الجديد ولوائح اللجنة الأوليمبية، وأصبحت الجمعية العمومية صاحبة الحق في اتخاذ كافة قراراتها، بالإضافة الي تبيعيه جميع الفروع للاتحاد تبيعة كاملة مالياً وفنياً وإدارياً.
ونصت اللائحة الاسترشادية الجديدة على أن يكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من اللاعبين الذين شاركوا في اعلي مستوي للعبة السلة مستوي(أ) مدة لا تقل عن موسم رياضي واحد.
كما قام الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم بتكريم مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية نظراً لجهوده في مباشرة وكسب قضايا الاتحاد، وقام رئيس الاتحاد د. مجدي أبو فريخة بتسليم درع الاتحاد للدكتور هاني سري الدين.
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