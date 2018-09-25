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ثقافة وفنون
وفاة المفكر الكبير جلال أمين
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:22 م
جلال أمين
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أعلنت وزارة الثقافة مساء الثلاثاء، وفاة المفكر الكبير جلال أمين.
ووفق بيان لوزارة الثقافة عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات المفكر الكبير جلال أمين الذى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 83 عاما
وقالت إن مصر فقدت احد العلامات البارزة فى عالم الفكر والاقتصاد، مشيرة إلى اسهامته العديدة فى المجالين
يذكر ان جلال الدين أحمد أمين عالم اقتصاد أكاديمي وكاتب مصري ونجل الكاتب أحمد أمين تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955 ، حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن.
وشغل منصب ستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس من 1965 إلى 1974 ، عمل مستشارا اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية من 1974 إلى 1978 كما عمل أستاذا زائرا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا من 1978 إلى 1979 وأستاذا للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة من 1979 وحتى رحيله
من أهم اعماله كتاب ماذا حدث للمصريين؟ الذي يشرح التغير الاجتماعي والثقافي في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995 ، " وصف مصر في نهاية القرن العشرين" يقدم تصويرا بارعا لما آل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، وفي العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة بين الطبقات، وبين الناس والحكومة .. الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد أحداث سبتمبر" وغيرها الكثير من المؤلفات القيمة
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