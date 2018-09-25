السيسي: هناك خلل يعتري النظام الدولي وينتج الأزمات

السيسي بالأمم المتحدة

أحمد صبرى



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه علينا الاعتراف بأن هناك خللا يعترى أداء المنظومة الدولية، ويعيد إنتاج الأزمات، ويؤدى إلى الفقر، مؤكدا أنه لا مجال لتفعيل النظام الدولى إذا كانت الدول ذاتها معرضة للتفكك؛ ما يؤدى إلى تقليل مصداقية هذا النظام.



وأضاف فى كلمته بالدورة الـ73 لهيئة الأمم المتحدة، أن مصر ملتزمة بالحل السياسي والمعالجة السليمة لحل أزمة ليبيا واليمن وسوريا ومساعدة جيوشها الوطنية لتجاوز الصراعات.