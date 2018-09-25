هومرز للتسويق العقاري: 20 ألف جنيه سعر المتر بمشروع فيفت سكوير

سكوير

المال خاص



قال محمد كامل مدير الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري، إن أسعار المتر السكني بمشروع فيفت سكوير والذي يقع بمدينة القاهرة الجديدة بين 16 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه كامل التشطيب.



وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن المشروع عبارة عن فيلل وشقق سكنية إذ تتراوح المساحات بالنسبة للشقق بين 80 مترا مربعا إلى 270 مترا مربعا، بينما تتراوح مساحة الفيلل بين 250 مترا مربعا إلى 350 مترا مربعا، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات مشطبة بالكامل.



وأوضح كامل أنه يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، مشيرًا إلى أن مدد التقسيط تتراوح بين 4 سنوات وبدون مقدم و8 سنوات و10% مقدم للوحدة، مشيرًا إلى أن الاستلام يكون بعد أربع سنوات من تاريخ التعاقد.



ولفت إلى أن المشروع يقام على مساحة 158 فدانا، ويتميز المشروع بوجود حمامات سباحة ونادٍ صحي، بالإضافة إلى مول تجاري وإداري وغيرها من خدمات التي يقدمها الفندق.



يذكر أن شركة المراسم للتطوير العمراني هي إحدى الشركات لمجموعة بن لادن السعودية.