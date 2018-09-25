22.4 مليون جنيه أرباح النصر لمنتجات الكاوتشوك في 2017

شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين



عصام عميرة



حققت شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، 22.4 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي المنتهي 2017/2018، وذلك مقابل أرباح 9 ملايين جنيه في العام السابق له.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، ان مجمل الأرباح تتوزع بين مصنع شبرا بلغت 7.4 مليون جنيه ارباح، مقابل 1.3 مليون جنيه، فيما حقق مصنع طنطا 14.9مليون جنيه مقابل 8.5مليون جنيه في العام السابق له.



وتابع ان الشركة حققت معدلات إنتاج قيمتها 86مليون جنيه خلال تلك الفترة مقابل 63 مليون جنيه في العام السابق له.