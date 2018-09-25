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بورصة وشركات
22.4 مليون جنيه أرباح النصر لمنتجات الكاوتشوك في 2017
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:17 م
شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين
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شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين
عصام عميرة
حققت شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، 22.4 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي المنتهي 2017/2018، وذلك مقابل أرباح 9 ملايين جنيه في العام السابق له.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، ان مجمل الأرباح تتوزع بين مصنع شبرا بلغت 7.4 مليون جنيه ارباح، مقابل 1.3 مليون جنيه، فيما حقق مصنع طنطا 14.9مليون جنيه مقابل 8.5مليون جنيه في العام السابق له.
وتابع ان الشركة حققت معدلات إنتاج قيمتها 86مليون جنيه خلال تلك الفترة مقابل 63 مليون جنيه في العام السابق له.
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