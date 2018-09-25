تعرف على أسعار الذهب بعد ارتفاعه

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 603 جنيهات للجرام، بدلًا من 602 جنيه أمس.





فيما سجل عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 690 جنيهًا، مقابل 688 جنيهًا أمس، كما سجلت الأوقية 1202 دولار.



