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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تعرف على أسعار الذهب بعد ارتفاعه
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:14 م
الذهب 111
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الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 603 جنيهات للجرام، بدلًا من 602 جنيه أمس.
فيما سجل عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 690 جنيهًا، مقابل 688 جنيهًا أمس، كما سجلت الأوقية 1202 دولار.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4822 جنيهًا مقابل 4817 جنيهًا أمس الأول.
الذهب
أسعار الذهب
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