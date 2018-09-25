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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: رقم موحد للتعامل مع الضرائب مطلع مايو المقبل
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:00 م
محمد معيط
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محمد معيط
كتبت مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل رقم موحد للتعامل مع الضرائب بدءا من مطلع مايو المقبل.
وأضاف الوزير خلال عشاء عمل بالغرفة الفرنسية، إن الموقع الإلكترونى لمصلح الضرائب سيكون مجهزا مطلع شهر أكتوبر المقبل لتحديث بيانات الممولين إلكترونيا حتى يتسنى توحيد كل التعاملات تحت رقم ضريبى واحد.
وفى سياق ضريبى آخر قال الوزير إن بعثة فنية من صندوق النقد الدولى ستصل مصر الأسبوع المقبل لمساعدة مصلحة الضرائب فى وضع استرتيجية متوسطة الأجل.
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