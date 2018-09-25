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رياضة
ترحيب برلماني يإحاله ملف بعثة ريودي جانيرو للنيابة العامة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:57 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
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النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
وجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد ما تردد من أنباء عن تحويل ملف البعثة الأوليمبية ريودي جانيرو، للنيابة العامة بعد ثبوت مخالفات عدة، خلال جلسة مع عدد كبير من النواب عصر اليوم الاثنين.
وأضاف فؤاد أنه مع ثبوت التجاوزات الواردة بملف البعثة الأوليمبية، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان لزامًا أن يحول الملف برُمّته للنيابة العامة فلا يمكن التستر على فساد اللجنة الأوليمبية الذي استشرى وأصبح واضحًا للجميع.
وأشار إلى أن الوزير أشرف صبحي كان على قدر المسئولية ورفض التستر على وقائع فساد اللجنة الأوليمبية وحوّل الملف للنيابة العامة؛ للتحقيق فيه.
وكان"فؤاد" قد طالب، في وقت سابق، الوزير أشرف صبحي بتحويل ملف ريودي جانيرو، للنيابة العامة؛ للتحقيق فيه.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد فؤاد ضمن مجموعة من النواب، على رأسهم سليمان وهدان ومحمد الحسيني وعمرو أبو اليزيد ومحمد حمدي دسوقي، قد تقدموا بطلبات إحاطة في هذا الشأن، وتمّت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان في جلسة ساخنة بتاريخ 14 مايو الماضي.
مجلس النواب
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