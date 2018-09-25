ترحيب برلماني يإحاله ملف بعثة ريودي جانيرو للنيابة العامة

ياسمين فواز









وجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد ما تردد من أنباء عن تحويل ملف البعثة الأوليمبية ريودي جانيرو، للنيابة العامة بعد ثبوت مخالفات عدة، خلال جلسة مع عدد كبير من النواب عصر اليوم الاثنين.





وأضاف فؤاد أنه مع ثبوت التجاوزات الواردة بملف البعثة الأوليمبية، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان لزامًا أن يحول الملف برُمّته للنيابة العامة فلا يمكن التستر على فساد اللجنة الأوليمبية الذي استشرى وأصبح واضحًا للجميع.





وأشار إلى أن الوزير أشرف صبحي كان على قدر المسئولية ورفض التستر على وقائع فساد اللجنة الأوليمبية وحوّل الملف للنيابة العامة؛ للتحقيق فيه.





وكان"فؤاد" قد طالب، في وقت سابق، الوزير أشرف صبحي بتحويل ملف ريودي جانيرو، للنيابة العامة؛ للتحقيق فيه.



