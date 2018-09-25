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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: الحكومة تعلن حزمة حوافز للقطاع الصناعي خلال أسابيع
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:50 م
محمد معيط وزير المالية
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محمد معيط وزير المالية
كتبت مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ستعلن عن حزمة حوافز لتنشيط الاستثمار في القطاع الصناعى خلال أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل جاهدة على دفع الاستثمار بشتى الطرق.
وأضاف معيط خلال عشاء عمل بالغرفة الفرنسية أنه أصدر قرارا اليوم بإنشاء وحدة مركزية لحل أزمات المستثمرين مع الضرائب والجمارك تحت إشراف الوزير مباشرة، مشيرا إلى حل أزمة شركة مرسيدس مع الجمارك والإفراج عن كل السيارات المحتجزة بالجمرك بعد الشكوى التى نقلها له مسئولون بالشركة خلال اجتماع الغرفة الأمريكية الأسبوع الماضى.
وأكد أن إعلان الحكومة عن تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة العقارية لا يعنى مطلقا توقف المواطنين عن السداد لاسيما أن الحكومة عازمة عل تطبيق كل العقوبات الواردة بالقانون بدءا من الغرامات وحتى الحجز الإدارى.
وأشار الوزير إلى أن التحديات التى تواجه الحكومة حاليا لا تعكس أبدا صورة متفائلة لكن مع كل المشكلات الخارجية التى طرأت على الاقتصاد العالمى، فمازالت لدينا القدرة على حل المشكلات.
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