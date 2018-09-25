تويوتا إيجيبت تقدم لكزس ES الجديدة كليا بأوتوماك فورميلا

شريف عيسى





علمت "المال" من مصادرها بسوق السيارات أن شركة تويوتا إيجيبت بصدد كشف النقاب عن الجيل السابع الجديد كليًّا من لكزس ES خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، المقرر انطلاق نشاطه غدًا الأربعاء.





وتنتمى لكزس ES لفئة السيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، والتى كُشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال فاعليات الدورة الخامسة عشرة من معرض بكين الدولى للسيارات.





وتعد ES ثالث أكبر الطرازات مبيعًا للكزس خلال العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن «F2M»، إذ تمكنت من بيع 133 ألفًا و340 سيارة، مقابل 123 ألفًا و516 وحدة خلال 2016 بمعدل نمو 8%.





وحققت «لكزس» ما يقرب من 75 ألف سيارة مبيعة من طراز «ES» بدول الاتحاد الأوربى خلال 2017، وتستهدف العلامة التجارية الوصول بمبيعاتها من تلك السيارة إلى 100 ألف وحدة سنويًّا بحلول 2020.





وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تمكنت تويوتا إيجيبت من بيع 7 سيارات لكزس منذ تقديمها للمرة الأولى محليًّا خلال الربع الثانى من العام الحالي.





وأظهر "أميك" هيمنه طراز LX 570 على كامل مبيعات لكزس، بداية من شهر يونيو بواقع سيارتين، فيما تمكنت تويوتا من تسليم سيارة واحدة خلال يوليو، أما عن شهر أغسطس فتمكنت من بيع 4 سيارات من نفس الطراز.





وبلغت إيرادات تويوتا إيجيبت من لكزس منذ تقديمها للسوق المحلى وحتى نهاية أغسطس 36 مليونًا و50 ألف جنيه، ولا سيما أن سعر السيارة الواحدة يبلغ 5 ملايين و150 ألف جنيه.





كانت تويوتا إيجيبت، وكلاء لكزس فى مصر، قد أعلنت، فى وقت سابق، فتح باب الحجز للطلبات الخاصة على طرازين من العلامة اليابانية الفاخرة وهما لكزس RX، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات Suv، وLs كوبية.



