مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة الرياض والقاهرة

البورصات العربية 55

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة الرياض والقاهرة وهبط مؤشرا بورصتى الدوحة و البحرين بنسبة طفيفة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 1.8 % ليصل إلى 7905 نقطة بدعم من ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر حوالى 82 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات



وساهم المؤشر في صعود أسعار أسهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.8 % وأسعار أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) للصعود 1.6 % وزيادة أسعار أسهم بنك الراجحي 2.6 %.



ولكن انخفضت أسعار أسهم مجموعة الطيار للسفر 7.6 % سبب أنباء عن أن الخطوط الجوية السعودية أنهت عقدها مع الشركة لتقديم خدمات السفر إلى الطلاب المسجلين لدى وزارة التعليم. وأغلق سهم الشركة عند 20.54 ريال (5.48 دولار) لينزل لأدنى مستوى إغلاق له منذ الإدراج.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 1.1 % ليسجل حوالى 14351 نقطة بفضل ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5 % وسعر سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) 2.9 % بعد أن خسر المؤشر أكثر من 10 % منذ الأسبوع الماضى حتى أمس الاثنين.



وتقدم مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.1 % ليزداد إلى حوالى 5340 نقطة في الوقت الذي دخل فيه المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة أمس الاثنين ويحل موعد المرحلة الثانية في 24 ديسمبر القادم .



وقالت شركة أرقام كابيتال للأسواق المالية في تقرير هذا الشهر إن من المتوقع تدفق أموال خاملة بقيمة مليار دولار في أعقاب انضمام المؤشر مما ساعد على ارتفاع أسعار أسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 1.5 % لكل منهما.



وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بنقطة واحدة فقط ومؤشر شقيقته سوق مال أبو ظبى العام بثلاث نقاط فقط ليستقرا عند 2754 نقطة و 4892 نقطة على الترتيب.



وتقدم مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.7 % ليزداد إلى حوالى 4485 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % لينخفض إلى حوالى 9713 نقطة لانخفاض سعر سهم شركة صناعات قطر 1 % وتراجع سعر سهم مجموعة قطر للتأمين 0.8 %.



ولكن مؤشر بورصة البحرين خسر نسبة طفيفة جدا بلغت نقطة واحدة فقط ليستقر عند حوالى 1355 نقطة.





