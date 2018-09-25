قفزات برميل النفط تدفع مصر لتأجيل اتفاق التأمين على أسعار الوقود

رويترز: تونس ترفع أسعار البنزين هذا العام للمرة الثالثة

كتبت مها أبوودن



كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة أجلت التوقيع على اتفاقية التحوط ضد مخاطر أسعار الوقود التى شرعت فيها قبل أسابيع؛ بسبب انفلات أسعار البرميل عالميا، عما كان مقدرا وقت التفاوض على وثيقة التحوط.



قال الوزير خلال عشاء عمل بالغرفة الفرنسية: رأينا تأجيل التوقيع حتى نتكشف منحنى الارتفاع فى الأسعار، لاسيما مع سخونة الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وكانت عدة شركات عالمية للبترول توقعت أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار مع بداية العام المقبل، بينما قال وزير المالية في وقت سابق أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ينعكس على الموازنة العامة في صورة 4 مليارات جنيه زيادة في النفقات على الوقود.



وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميا والتى وصلت إلى نحو ٨١ دولارًا اليوم تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وخطط الحكومة فى تقديرات عجز الموازنة.