EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قفزات برميل النفط تدفع مصر لتأجيل اتفاق التأمين على أسعار الوقود
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:13 م
رويترز: تونس ترفع أسعار البنزين هذا العام للمرة الثالثة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أنربك تنتهي من تنفيذ مشروع لإنتاج البنزين 92 – 95
الملا: تشغيل وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين الشهر المقبل
السيسي يعلق مازحا على "تحدي كيكي": يا مهندس طارق زود البنزين ماتقلقش
رويترز: تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام
رويترز: تونس ترفع أسعار البنزين هذا العام للمرة الثالثة
كتبت مها أبوودن
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة أجلت التوقيع على اتفاقية التحوط ضد مخاطر أسعار الوقود التى شرعت فيها قبل أسابيع؛ بسبب انفلات أسعار البرميل عالميا، عما كان مقدرا وقت التفاوض على وثيقة التحوط.
قال الوزير خلال عشاء عمل بالغرفة الفرنسية: رأينا تأجيل التوقيع حتى نتكشف منحنى الارتفاع فى الأسعار، لاسيما مع سخونة الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وكانت عدة شركات عالمية للبترول توقعت أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار مع بداية العام المقبل، بينما قال وزير المالية في وقت سابق أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ينعكس على الموازنة العامة في صورة 4 مليارات جنيه زيادة في النفقات على الوقود.
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميا والتى وصلت إلى نحو ٨١ دولارًا اليوم تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وخطط الحكومة فى تقديرات عجز الموازنة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا