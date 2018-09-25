محمد معيط وزير المالية



كتبت مها أبوودن



كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، سيعلن عن استراتيجية لتخفيض حجم الدين الى 70% من اجمالى الناتج المحلى على مدى الاربع سنوات المقبلة خلال الأسبوعين المقبلين .



أكد معيط ان الاجراءات الاقتصادية مكنت الحكومة من تخفيض العجز الكلى من نحو 16,7% بدون المنح الخليجية الى نحو ٩.٨%كما نجحت فى تخفيض معدل التضخم غير المسبوق من 36% حققها فى 2016:2017 الى تحت الـ 14% حاليا ونستهدف تخفيضها .



قال الوزير : اتبنى استقرار السادياسات الضريبية خلال فترة وجودى كوزير مالية ولن يكون هناك اى ارتفاع فى اسعار الضريبة .



جاء ذلك خلال لقاء للوزير بأعضاء الغرفة الفرنسية.



وتقدر وزارة المالية نفقات فوائد الديون وأقساطها للعام الحالي بنحو 817 مليار جنيه، بينما توقع بنك الاستثمار برايم مؤخرا ارتفاع هذا الرقم إلى حوالي 950 مليارا بسبب زيادة أسعار الفائدة على طروحات الحكومة من الأذون والسندات المحلية، فيما لا تتجاوز حجم الإيرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية الحالية 989 مليار جنيه.