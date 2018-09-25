EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
ملابسات انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي أهم فقرات توك شو الليلة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 09:02 م
خريطة برامج التوك شو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
لقاءات الرئيس فى نيويورك تتصدر مناقشات التوك شو
تعدد الزوجات ومخطط التنظيم الدولي للإخوان.. أهم فقرات التوك شو الليلة
افتتاح مشروع الدائري الإقليمي.. أهم فقرات التوك شو الليلة
مشكلات المواطن تتصدر اهتمامات التوك شو الليلة
خريطة برامج التوك شو
رحاب صبحى
ملابسات انسحاب تركى آل الشيخ من الاستثمار في مصر
فى "الماتش" على صدى البلد
يستضيف الإعلامي هاني حتحوت، فى برنامج "الماتش" فى العاشرة مساءً على قناة صدى البلد، العميد أحمد حسن صقر الكرة المصري، في حلقة الليلة من برنامج "الماتش"؛ لبحث ملابسات انسحاب المستشار تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر، وحقيقة بيع لاعبي نادي بيراميدز، وتسريح العاملين في النادي، وما تردد عن إلغاء قناة بيراميدز.
ويتناول المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، ملابسات الضغوط التي تعرض لها ومجموعة العمل على مدار شهرين متتاليين، ومحاولات إفساد التجربة في بداياتها الأولى، رغم نجاح "بيراميدز" في المنافسة على صدارة الدوري العام، حتى نهاية الجولة الثامنة من عمر المسابقة.
ملف علاقات مصر الدولية فى" مساء dmc "
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، فى برنامج" مساء dmc " على قناة dmc فى العاشرة مساءً ، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وطارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.
ويفتح "كمال" مع ضيوفه، ملف علاقات مصر الدولية، ويسأل المتخصصين هل نجحنا في طرح القضايا المصرية على مائدة النقاش الدولية؟، وكيف يقرأ المواطن المصري الأحداث الكبرى وكيف يرصد نجاح مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة
وفي الفقرة الثانية، يناقش أسامة كمال، أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلي، إبراهيم الكفراوي وطارق قنديل والمستشار علاء قنديل، لائحة النادي الجديدة وكيف تحاول الإدارة إحداث نقلة نوعية في طبيعة عمل مجالس إدارات الأندية الرياضية فى مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا