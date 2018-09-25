ملابسات انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي أهم فقرات توك شو الليلة

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رحاب صبحى



ملابسات انسحاب تركى آل الشيخ من الاستثمار في مصر

فى "الماتش" على صدى البلد



يستضيف الإعلامي هاني حتحوت، فى برنامج "الماتش" فى العاشرة مساءً على قناة صدى البلد، العميد أحمد حسن صقر الكرة المصري، في حلقة الليلة من برنامج "الماتش"؛ لبحث ملابسات انسحاب المستشار تركي آل الشيخ من الاستثمار في مصر، وحقيقة بيع لاعبي نادي بيراميدز، وتسريح العاملين في النادي، وما تردد عن إلغاء قناة بيراميدز.



ويتناول المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، ملابسات الضغوط التي تعرض لها ومجموعة العمل على مدار شهرين متتاليين، ومحاولات إفساد التجربة في بداياتها الأولى، رغم نجاح "بيراميدز" في المنافسة على صدارة الدوري العام، حتى نهاية الجولة الثامنة من عمر المسابقة.





ملف علاقات مصر الدولية فى" مساء dmc "



يستضيف الإعلامي أسامة كمال، فى برنامج" مساء dmc " على قناة dmc فى العاشرة مساءً ، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وطارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.



ويفتح "كمال" مع ضيوفه، ملف علاقات مصر الدولية، ويسأل المتخصصين هل نجحنا في طرح القضايا المصرية على مائدة النقاش الدولية؟، وكيف يقرأ المواطن المصري الأحداث الكبرى وكيف يرصد نجاح مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة



وفي الفقرة الثانية، يناقش أسامة كمال، أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلي، إبراهيم الكفراوي وطارق قنديل والمستشار علاء قنديل، لائحة النادي الجديدة وكيف تحاول الإدارة إحداث نقلة نوعية في طبيعة عمل مجالس إدارات الأندية الرياضية فى مصر