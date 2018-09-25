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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: الرئيس لم يكترث لشعبيته في سبيل إنقاذ الاقتصاد
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 08:49 م
محمد معيط وزير المالية
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محمد معيط وزير المالية
مها أبوودن:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان مصر مرت بأصعب فتراتها التاريخية عقب عام ٢٠١١ ، واستمر تراكم تلك الأزمات حتى عام ٢٠١٦ عندما بدأت الحكومة برنامجه الاقتصادى الحالى ، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكترث لشعبيته في سبيل إنقاذ الاقتصاد عبر إجراءات إصلاحية صعبة.
اكد معيط خلال عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الفرنسية ان الحكومات التى سبقت ثورة يناير لم يكن لديها الارادة السياسية الداعمة للاصلاح مما أدى الى تراكم المشكلات النى وصلت الى انقطاع الكهرباء ووقوف الطوابير امام محطات البنزين .
وتابع الوزير : فى الاجتماع الذى سبق تعويم العملة مع الرئيس ابدينا قلقنا وطلب الرئيس منا البدائل لكن لم يكن هناك بدائل ورغم تحذيراتنا للرئيس من انتقاص شعبيته بسبب الاجراءات الصعبه الا انه لم يفكر ف نفسه وقرر دعم الاجراءات الاقتصادية بهدف انقاذ الاقتصاد المصرى .
قال الوزير : البعض يدفع بأن أمور الدعم والتمويل كانت تسير بشكل جيد ولم تكن الاسعار بهذا الشكل وانا أقول له كانت الأمور تسير بسبب ان الحكومات السابقة كانت تنتقص من تمويلات الصحة والتعليم والاسكان الاجتماعى لتدفع مصروفات دعم تانكات سيارات بنزين الاغنياء .
أكد الوزير : أحوال المرافق والخدمات لم تكن تساعدنا على جذب الاسنثمارات بالاضافة الى تراك البطالة وعودة العمالة من البلدان التى تضررت بسبب الحروب والثورات .
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