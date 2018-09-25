نواب يقترحون على رئيس الوزراء إقامة مناطق لوجستية لخفض الأسعار

رئيس الوزراء مع عدد من النواب

ياسمين فواز



طالب رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إقامة أسواق لوجيستية كمحاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إنشاء بنك للمغتربين كنوع من التواصل النقدي مع أبناء الوطن في الخارج.



واتفق النواب مع رئيس الوزراء على تكرار اللقاء بشكل دوري كمزيد من التعاون بين الحكومة والبرلمان.



من جانبه، كشف الدكتور محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركه الوطنية عن مطالبته لرئيس الوزراء بضرورة إنشاء بنك المغتربين كنوع من الزراعة المالية لخلق تواصل مباشر مع أبناء الوطن المغتربين في الخارج، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين العمل فيهما.



وأشار بدراوي في تصريحاته لـ"المال" إلى أن اللقاء تناول ارتفاع الأسعار والتوافق على ضرورة إنشاء مناطق لوجيستية لخفض فجوة ارتفاع الأسعار التي تعاني منها الأسواق.



وشدد على ضرورة عمل مشروعات تمس المواطن المصري في الريف والصعيد بجانب المشروعات القومية الكبرى، وعرض بإيجاز واضح للملف الاقتصادي، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، نافيا عرض مدبولي لأي أجندة تشريعية على النواب الحضور.



وقال: "المشروعات القومية الكبرى إنجاز كبير ولكن لابد من عمل يلمس فيه المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن المواطن تحمل الكثير وكان داعما للدولة".



وطالب الوكيل الأول السيد الشريف، رئيس مجلس الوزراء بدراسة العمل على عودة النادي السياسي مرة أخرى ليلتقي النواب بالوزراء في اجتماعات النادي السياسي، وعرض مشاكل الجماهير عليهم، وأن يكون هناك تواصل بين الحكومة والنواب بمثل تلك اللقاءات دوريا على أن يتم التركيز فيها على موضوع بعينه.



وطالب النائب مصطفى بكري، بسرعة إصلاح ملف الإعلام وبشكل خاص ماسبيرو، والصحف القومية خاصة في ظل الهجمة الشرشة والممنهجة من الشائعات التي تطال كل ما يدور بالدولة المصرية من أجل إحداث البلبلة والفرقة بين الناس والقيادة السياسية.



كما عرض بعض رؤساء الهيئات البرلمانية على رئيس مجلس الوزراء مشاكل أهالي دوائرهم الانتخابية وطالبت النائبة هالة أبوالسعد بضرورة العمل على توفير مناخ سياسي جيد داعم للأحزاب السياسية من أرضية وطنية، وقالت إن هناك ناقوس خطر لابد أن تعيه الحكومة.



كما فتح النائب أيمن أبوالعلا ملف الصحة والمشكلة السكانية، مطالبًا بعمل جاد وشاق في المشكلة السكانية التي تلتهم التنمية.