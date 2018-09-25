الفلاحين: رفع غرامات الأرز ليس حلا

الأرز ناضج

الصاوي أحمد



قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، ردا على تصريحات النائب مصطفى الجندى، بشأن سعيه لرفع غرامات الأرز عن المزارعين المخالفين، إنه ورغم أننا مع رفع المعاناة عن الفلاحين إلا أن هذا الاتجاه برفع الغرامات عن المخالفين ليس حلا؛ لأن ذلك يعد مكافأة لهم لعدم التزامهم بالقانون، مشيرا إلى أن الأولى العمل على تسويق محاصيل الفلاحين الذين التزموا بقرار وزير الزراعة ولم يزرعوا أرزًا وزرعوا قطنًا أو ذرة، وخذلتهم الحكومة بعدم الالتزام بتسويق محاصيلهم حتى الآن.



وأضاف نقيب الفلاحين أن قرار وزير الزراعة حدد مساحة 826 ألف فدان لزراعة الأرز، والذي تم زراعته طبقا لتقنية الاستشعار عن بعد حوالي مليون و80 ألف فدان أي أن المخالفين 254 ألف فدان، وأن من وقع عليهم الغرمات أقل بكثير من هذا العدد، مطالبا بتطبيق القانون على الكل لأن عدم تطبيق القانون يفلت الزمام من الحكومة في التحكم في زراعة الأرز العام المقبل.



وأشار "حسين" إلى أن العبرة ليست في زراعة الأرز رغم أهميته ولكن العبرة في غمر الأراضي التي ترتفع فيها المياه الجوفية، وهي عادة قريبة من البحر أو في مستوى منخفض عن مستوي سطح البحر لمنع تعرض هذه الأراضي للبوار والتلف، وهذا يجعل فكرة تناوب الفلاحين بهذه الأراضي لزراعة الأرز غير مجدية.



وأوضح أبوصدام بضرورة مراعاة السياسة العامة للدولة في ترشيد المياه مع حفظ حقوق الفلاحين، مشيرا إلى أن التخفيف عن كاهل الفلاحين، يتأتي بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية مقابل التزام الفلاحين بعدم زراعة الأرز بتنفيذ وعود الحكومة بتسويق محاصيلهم وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.