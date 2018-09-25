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سيــارات
إنسيجنيا تسيطر على مبيعات السيارات العائلية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 08:50 م
أوبل انسيجنيا
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أوبل انسيجنيا
أحمد عوض
هيمنت أوبل "إنسيجنيا" على مبيعات سيارات الركوب العائلية "السيدان" بنسبة 76.6% خلال الشهور اثمانية اﻷولى من العام الحالي، وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وجاءت فورد "فيوجن" فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.7%، تلتها بيجو "508" بحصة 6.1%، وتبعتها أوبل "كاسكادا" بحصة 1.5%.
وجاءت هيونداي "سوناتا" في المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 0.5%، تبعتها تويوتا "كامري" بحصة 0.4%، تلتها الفا روميو "جوليا" بحصة 0.2%.
واستحوذت كيا "سول" على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات سيارات الركوب المتعددة اﻷغراض "MBV" بنسبة 38.5%، تبعتها ميتسوبيشي اكسبندر بحصة 29.3%، تلتها " سوزوكي "ارتيجا" بحصة 23%، تلتها تويوتا "افانزا" بحصة 8%، ثم رينو "لودجي "1.1%؛
وأزاحت رينو "كابتشر" جيب "رينيجيد" من صدار ة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة اﻷستخدامات "SUV" بعد استحواذها على حصة سوقية 30.8%، فيما سجلت الثانية حصة 29.9% خلال تلك الفترة.
وحلت أوبل "كروس لاند اكس" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 14.7%، تبعتها فورد ايكو سبورت بحصة 8%، تلتها هيونداي "كريتا" بحصة 7.8%، تلتها بيجو "2008" بحصة 5.7%، تبعتها فيات "X500" بحصة 1.8%، تلتها نيسان "جوك" 1.3%، ثم أوبل "موكا" بحصة 0.1%.
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