إنسيجنيا تسيطر على مبيعات السيارات العائلية

أحمد عوض

هيمنت أوبل "إنسيجنيا" على مبيعات سيارات الركوب العائلية "السيدان" بنسبة 76.6% خلال الشهور اثمانية اﻷولى من العام الحالي، وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".