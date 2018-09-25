المال- خاص









قفزت مبيعات سيارات الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات "suv" فئة "2000 سي سي فيما أقل، بنسبة 73% مسجلة 19 ألفًا و182 وحدة خلال الشهور الثمانية اﻷولى من العام الحالي، مقارنة بـ11 ألفًا و112 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".





وصعدت مبيعات سيارات الركوب اﻷقل من "1000 سي سي، سبة 45% لتصل إلى 1423 سيارة، مقابل 981 وحدة، وارتفعت مبيعات السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين "1500 و1600" سي سي، بنسبة 47% بعد تمكنها من بيع 46 ألفًا و46 مركبة، مقابل 31 ألفًا و263 وحدة.





فى المقابل تراجعت مبيعات سيارات الركوب الصغيرة، التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي، بنسبة 33% مسجلة 442 مركبة مقابل 661 وحدة.





وانخفضت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1300 و1500 سي سي، بنسبة 4%، محققة 12 ألفًا و112 وحدة، مقارنة بـ12 ألفًا و682 مركبة.





وتراجعت مبيعات سيارات الركوب ذات السعة اللترية التي تتراوح بين 1.6 و2 لتر بنسبة 75% بإجمالي 22 وحدة، مقابل 88، وانخفضت مبيعات سيارات الركوب التي تتراوح سعتها اللترية من 2000 سي سي فيما أقل، بنسبة 27% لتصل إلى 16 سيارة مقارنة بـ22 وحدة.





وهبطت مبيعات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" اﻷعلى من 2000 سي سي، بنسبة 31% لتصل إل 2162 سيارة مقارنة بـ 3119.









"توسان" تتربع على عرش المتوسطة لـ "SUV"

تصدرت هيونداي "توسان" قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة الاستخدمات المتوسطة، بعد استحواذها على حصة سوقية 24.2%، تبعتها نيسان "قشقاي" 15.4%، تلتها رينو "كادجار" بحصة 12.5%.





وجاءت شيري "تيجو" في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.4%، تبعتها "كيا سبورتاج" بحصة 10.3%، وتلتها ميتسوبيشي "اكليبس كروس" بحصة 6.7%، ثم رينو داستر بحصة 4.6%، تبعتها "سوبارو "XV" بصحة 4.2%، ثم فورد "كوجا" بحصة 2.7%.





وحلت شيفروليه "ايكونكس" في المرتبة التاسعة بحصة 1.9%، تبعتها أوبل " جراند لاند إكس" بحصة 1.3%، تلتها بريليانس V3 بحصة 1%، ثم جيب "رانجلر" بحصة 1%.



