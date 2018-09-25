بداية للتسويق العقاري: 9000 جنيه أدنى سعر للمتر بالعاصمة الإدارية الجديدة

شركة بداية للتسويق العقاري

خالد الأسمر



قالت ميرفت العجمي، مديرة التسويق بشركة بداية للتسويق العقاري، إن سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 9000 جنيه كحد أدنى للوحدات السكنية بها.



وأضافت العجمي، لـ"المال" أن الإقبال منصب حاليا على الشراء بالوحدات السكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، خاصة بمناطق اللوتس والأندلس، لافتة إلى أن سعر المتر للوحدة يبدأ بـ5000 جنيه.



وأشارت إلى أنها تتوقع اتجاه المبيعات نحو العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا الإقبال سيخفض السعر بالوحدات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في المستقبل.