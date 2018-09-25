سوزوكي التو تهيمن على مبيعات السيارات الهاتشباك

سوزوكي التو

أحمد عوض





هيمنت سوزوكي "التو" على حصة سوقية 86% من مبيعات سيارات الركوب الصغيرة الهاتشباك خلال الشهور الثمانية اﻷولي من العام الحالي، تبعتها كيا "بيكانتو" في المرتبة الثانية بحصة سوقية 6.5%، ثم "هيونداي 10 i بحصة 4.2%، تلتها "فيات 500" بحصة 3.3%.



وتصدرت هيونداي "فيرنا" قائمة مبيعات سيارات الركوب الصغيرة الحجم، بحصة سوقية 51.2%، تبعتها "رينو لوجان" بحصة 18.2%، وتلتها "شيفروليه لانوس" بحصة 11.1%، ثم "شيفروليه أفيو" بحصة 8.3%، تلتها "هيونداي اكسنت" بحصة 8.1%.



وجاءت تويوتا "ياريس - الهاتشباك" فى المرتبة الخامسة بحصة 1%، تلتها "أوبل كورسا" بحصة 0.7%، وتبعتها "فيات بانتو" بحصة 0.5%، ثم سوزوكي "سياز" بحصة 0.3%، تلتها "سويفت ديزاير" بحصة 0.2%، و تبعتها تويوتا "يارس - السيدان" بحصة 0.1%.



وحافظت نيسان صني على تصدرها قائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة بعد استحواذها على حصة سوقية 21.6%، تبعتها هيونداي "النترا AD" بحصة 11.9%، تلتها تويوتا "كورولا" بحصة 10.4%، ثم شيفروليه "GP52 CKD" بحصة 10.2%، وأخيرًا نيسان "سنترا" بحصة 10%.



وحلّت هيونداي "النترا HD" في المرتبة السادسة بحصة سوقية 7%، ميتسوبيشي "لانسر" بحصة 5.7%، ثم رينو ستيب واي بحصة 4.9%.



وجاءت كيا فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية 4.8%، تبعتها "أوبل استرا" بحصة 3.9%، تلتها "فورد فوكاس" بحصة 2.6%، ثم مازدا "M3""بحصة 1.3%، فيما حصدت العلامات التجارية اﻷخرى حصة سوقية 5.4%.

