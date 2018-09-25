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سيــارات
نيسان تقتنص 38.6% من مبيعات السيارات المجمعة محليا
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 08:17 م
إيرادات نيسان صني تسجل 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول
أخر الأخبار
إيرادات نيسان صني تسجل 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول
هيونداي تستحوذ على 22.5% من المستوردة
أحمد عوض
اقتنصت نيسان حصة سوقية 38.6% من مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًّا؛ بعد تمكنها من بيع 12 ألفًا و590 وحدة، تبعتها "هيونداي" بحصة 28.1% مسجلة 9 آلاف و164 وحدة، تلتها "شيفروليه" بحصة 19.9% بإجمالى 6 آلاف و478 سيارة.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، جاءت "شيري- غبور" فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 8.9% مسجلة بيع 2904 وحدة، تبعتها "جيب" بحصة 2.5% محققة بيع 805 مركبة، ثم "تويوتا" 1.7% بإجمالي 569 سيارة، تلتها "جيلي - غبور" بحصة 0.3% مسجلة 82 وحدة.
واستحوذت "هيونداي" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات سيارات الركوب المستوردة، بنسبة 22.5% بعد تمكنها من بيع 10 آلاف و963 وحدة، وتبعتها "رينو" بحصة 18.3% مسجلة 8 آلاف و925 مركبة، تلتها "تويوتا" بحصة 8.6% محققة 5 آلاف و145 مركبة.
وجاءت "كيا" في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8% بواقع 4 آلاف و558 سيارة، تبعتها "ميتسوبيشي" بحصة 7.5% بإجمالى 3 آلاف و743 مركبة، تلتها "أوبل" بحصة 7% بواقع 3 آلاف و426 مركبة، ثم "نيسان" بحصة 6.7% مسجلة 3290 وحدة.
واحتلت "فورد" المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4.3% مسجلة بيع 2112 وحدة، تبعتها "فيات" بحصة 4.1% بواقع 1985 سيارة، تلتها "بيجو" بحصة 2.4% محققة بيع 1171 مركبة.
وجاءت "سوبارو" في المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.1% بإجمالى 1031 سيارة، تبعتها "جيب" بحصة 1.1% مسجلة بيع 544 مركبة، فيما بلغت الحصة السوقية للعلامات التجارية اﻷخري 3.9% بواقع 1920 وحدة.
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