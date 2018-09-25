"هيونداي تستحوذ على 24.7% من المبيعات





أحمد عوض









قفزت نمو مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 36% مسجلة بيع 81 ألفًا و405 وحدة خلال الشهور الثمانية اﻷولى من العام الحالي، مقابل 59 ألفًا و928 سيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"





وارتفعت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة بنسبة 14% مسجلة 21 ألفًا و592 وحدة، مقارنة بـ28 ألفًا و520 مركبة، كما قفزت مبيعات السيارات "المستوردة" بنسبة 55.4% بعد تمكنها من بيع 48 ألفًا و813 وحدة، مقابل 31 ألفًا و408 مركبات.





وحافظت العلامات اليابانية على صدارة قائمة العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا؛ مسجلة 27 ألفًا و497 وحدة، تبعتها "الكورية" بإجمالى 24 ألفًا و685 مركبة، تلتها "اﻷوروبية" بواقع 15 ألفًا و646 سيارة، ثم "اﻷمريكية محققة بيع 10 آلاف و338 وحدة، فيما بلغت مبيعات السيارات الصينية نحو 3239 وحدة.





وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا فإن هيونداي استحوذت على الحصة السوقية الكبرى بنسبة 24.7% مسجلة 20 ألفًا و127 وحدة، تبعتها "نيسان" بحصة 19.5% بعد تمكنها من بيع 15 ألفًا و880 مركبة، تلتها "رينو" بحصة 11% بواقع 8 آلاف و925 سيارة.





وجاءت "شيفروليه" في المرتبة الرابعة، بحصة 8.4% محققة 6 آلاف و877 وحدة، تبعتها "تويوتا" بحصة 7% مسجلة 5 آلاف و714 مركبة، تلتها "كيا" بحصة 5.6% بإجمالي 4 آلاف و558 سيارة، ثم "ميتسوبيشي" بحصة 4.6% محققة 3 آلاف و743 وحدة.





واحتلت "أوبل" المرتبة الثامنة بعد اقتناصها حصة سوقية 4.2% مسجلة بيع 3 آلاف ,426 سيارة، وتبعها "شيري - غبور" بحصة 3.6% محققة 2934 مركبة، وتلتها "فورد" بحصة 2.6% بإجمالى 2112 مركبة.



