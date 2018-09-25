EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
فيديو| تعرف على سعر ومواصفات جهاز Nokia 6.1 Plus
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 07:50 م
تامر الجمل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
نوكيا: 65% من عملاء الشركة تقل أعمارهم عن 35 سنة
Hmd تطلق تحديثا جديدا للعبة الحية على "نوكيا"
تعرف على أسعار هواتف نوكيا فى أبريل
فنلندا أنفقت مليار دولار لزيادة حصتها في نوكيا
تامر الجمل
محمود جمال - تصوير: وليد عبدالخالق
أطلقت شركة "إتش إم دى" المالكة للعلامة التجارية " نوكيا " للهواتف المحمولة اليوم الثلاثاء أحدث هواتفها بالسوق المصرية وهو " nokia 6.1 plus " بسعر يتراوح بين 5000 إلى 5300 جنيه .
وقال تامر الجمل ، مدير عام الشركة بمصر ، أن الهاتف الجديد يأتى مزودا بشاشة عرض كاملة مقاس 5.8 بوصة ، ومزودا بكاميرتان خلفيتين بدقة 16 و 5 ميجابكسل ، بالإضافة إلى أخرى أمامية 16 ميجابكسل .
وأوضح الجمل فى تصريحات مصورة لـ " المال " أن نوكيا 6.1 بلس يعتمد أيضا على أحدث معالجات الصور من شركة كوالكوم وهو " سناب دراجون 636 " ، ونظام التشغيل آندرويد أوريو 0.1 ، ومتوافر بالأسواق بـ 3 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق .
ومن جانبه، كشف معتز عرابى، مدير تسويق الشركة، عن إتاحة خدمة التقسيط داخل منافذ شركات المحمول ، لافتا إلى أن السوق المصرية يشهد منافسة قوية بين جميع العلامات التجارية للاستحواذ على أكبر حصة من مبيعات الهواتف الذكية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا