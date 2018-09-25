فيديو| تعرف على سعر ومواصفات جهاز Nokia 6.1 Plus‎

تامر الجمل

محمود جمال - تصوير: وليد عبدالخالق



أطلقت شركة "إتش إم دى" المالكة للعلامة التجارية " نوكيا " للهواتف المحمولة اليوم الثلاثاء أحدث هواتفها بالسوق المصرية وهو " nokia 6.1 plus " بسعر يتراوح بين 5000 إلى 5300 جنيه .



وقال تامر الجمل ، مدير عام الشركة بمصر ، أن الهاتف الجديد يأتى مزودا بشاشة عرض كاملة مقاس 5.8 بوصة ، ومزودا بكاميرتان خلفيتين بدقة 16 و 5 ميجابكسل ، بالإضافة إلى أخرى أمامية 16 ميجابكسل .



وأوضح الجمل فى تصريحات مصورة لـ " المال " أن نوكيا 6.1 بلس يعتمد أيضا على أحدث معالجات الصور من شركة كوالكوم وهو " سناب دراجون 636 " ، ونظام التشغيل آندرويد أوريو 0.1 ، ومتوافر بالأسواق بـ 3 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق .



ومن جانبه، كشف معتز عرابى، مدير تسويق الشركة، عن إتاحة خدمة التقسيط داخل منافذ شركات المحمول ، لافتا إلى أن السوق المصرية يشهد منافسة قوية بين جميع العلامات التجارية للاستحواذ على أكبر حصة من مبيعات الهواتف الذكية.



