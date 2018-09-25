الهند تخفف قواعد استيراد النفط لتعويض بترول إيران



رويترز





أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الهند سمحت لشركات التكرير التابعة للدولة للمرة الأولى بشراء 35% من وارداتها النفطية في ناقلات يرتبها الطرف البائع، وهو ما يسمح لها بالتحول بسرعة إلى شحنات أرخص ثمنا.



وسيساعد الإجراء المصافي في ثاني أكبر سوق للنفط الإيراني بزيادة المشتريات من موارد بديلة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف مبيعات الخام الإيرانية من خلال مجموعة جديدة من العقوبات اعتبارا من الرابع من نوفمبر.





