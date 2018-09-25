عمومية النقل والهندسة تعيد الأمل في إحيائها بعد خسارة العام الماضي

عصام عميرة



حققت شركة النقل والهندسة خسائر بلغت 202مليون جنيه بنهاية يونيو 2018،مقابل 393 مليون جنيه خلال العام السابق له .



وبلغت قيمة الإيرادات المحققة 82.5 مليون جنيه، مقابل105.2مليون جنيه خلال العام السابق له .



ووصلت قيمة الخسائر المرحلة للشركة لـ 2.2مليار جنيه، فيما يبلغ رأس مالها 50 مليون جنيه .



ودعمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة بقروض حسنة وصلت إلى 200مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي، وتبلغ قيمة القروض 1.2مليار جنيه الممنوحة من قبل الشركة القابضة .



وأقرت عموميتها غيرالعادية استمرار الشركة فى اداء نشاطها رغم تجاوز خسائرها لاكثر من راس المال, والزام مجلس الادارة بوضع مدة معينة للخطة التنفيذة للاستثمارات المستهدفة .



والموافقة على تعديل المادة الخامسة, بمد فترة العمل لـ25 سنه اخرى تبدا فى اليوم التالى لانتهاء الفترة السابقةوالمقيدة بالسجل التجارى فى ظل احكام القانون رقم 203 المعنى بالقطاع العام.



وأوصت العمومية , بالزام مجلس الادارة بالتنسيق والمتابعة مع الشركة القابضة لاختيار الافضل من المكاتب الاستشارية المتخصصة, وذلك لتقيم المصانع الحالية وانشاء مصنع جديد بتنولوجيا حديثة, بهدف تدعيم الهيكل التمويلى للشركة وتحسين اقتصاديتها.



بالإضافة الى تفويض رئيس الجمعية العامة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ محاور الاصلاح التى ذكرت فى الجمعية.