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سيــارات
مصادر: طرح كيا سورينتو المجمعة محليا الشهر المقبل
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 07:39 م
السيارة كيا بيكانتو
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شريف عيسى
عملت "المال" من مصادرها بسوق السيارات أن الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكلاء سيارات كيا فى مصر، أن الفترة الماضية شهدت بدء توريد خطوط انتاج ومكونات كيا سورينتو من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى اعتماد الموردين المحلين تمهيدًا لبدء عمليات الإنتاج رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر والتى فضلت عدم ذكر اسمها أنه من المقرر تقديم سورينتو، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUVs، بحلول أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة الإنتاجية المقرر تنفيذها ستقوم على توفير سورينتو عبر التجميع المحلى عبر 3 فئات مختلفة، بهدف اتاحة العديد من الخيارات سواء فى المواصفات أو الأسعار أمام المستهلك، بما يمكنها من حصد أكبر حصة سوقية ممكنة من تلك الفئة من السيارات.
وأكدت المصادر على أن طرح سورينتو الجديدة كليًا عر التجميع المحلى سيسهم فى خفض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 35%، مقارنة بتوفيرها عبر الاستيراد.
كان رجل الأعمال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، قد أعلن فى مؤتمر صحفى أقيم فى منتصف مارس من العام الجارى عن ضخ استثمارات بقيمة تصل 4.25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتجميع طرازات العلامة الكورية محليًّا.
وقال إنه تقرر ضح استثمارات بقيمة 260 مليون جنيه خلال العام الحالى، لتجميع طراز سورينتو، والمنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات Suv.
وأوضح أن العام المقبل سيشهد تجميع طراز جديد يتبع العلامة التجارية، على أن يتم البدء فى تجميع الطراز الثالث بحلول 2021، بهدف الوصول لطاقة إنتاجية 15 ألف سيارة سنويًّا.
وأكد نصير أن تجميع كيا سيسمح بتوفير ما يقرب من ألف فرصة عمل، موضحًا أن EIT ستتولى تجميع طرازات جديدة متوافرة على الساحة العالمية دون الحاجة لتجميع طرازات قديمة كما تجرى العادة.
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