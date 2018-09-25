د هالة السعيد

أحمد عاشور



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ما بين 17 و 20% للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدة أن الحكومة لا تقبل أى تعيينات جديدة إلا في حالات العجز القصوي بنسبة 3%.



وأضافت للصحفيين اليوم أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري حصرا شاملا على العاملين بالدولة من المقرر أن يتم إطلاقه أكتوبر المقبل؛ لتحديد كل سمات العاملين بالدولة، وخلق ما يسمى "بروفايل" للموظف.



وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحصر يستمر عام كامل، ويستهدف تحديد صورة كاملة ومميكنة عن الجهاز الإداري للدولة.



وأوضح أنه تم إعداد وتأهيل مجموعة من العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقيام بالتعداد الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل موظف.