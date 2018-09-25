EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزيرة التخطيط: 20% من العاملين بالحكومة سيخرجون للمعاش ولا تعيينات جديدة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 07:14 م
د هالة السعيد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التخطيط: لا تعيينات في الجهاز الحكومي وفي حال العجز يمكن التعاقد مع خبراء
وزير التعليم العالى يعتمد تعيينات إدارية جديدة بالجامعات
التخطيط: لا تعيينات حكومية حاليا و250 ألف موظف يتقاعدون سنويا
عبد الغفار يصدر قرارات تعيينات لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة
د هالة السعيد
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ما بين 17 و 20% للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدة أن الحكومة لا تقبل أى تعيينات جديدة إلا في حالات العجز القصوي بنسبة 3%.
وأضافت للصحفيين اليوم أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري حصرا شاملا على العاملين بالدولة من المقرر أن يتم إطلاقه أكتوبر المقبل؛ لتحديد كل سمات العاملين بالدولة، وخلق ما يسمى "بروفايل" للموظف.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحصر يستمر عام كامل، ويستهدف تحديد صورة كاملة ومميكنة عن الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أنه تم إعداد وتأهيل مجموعة من العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقيام بالتعداد الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل موظف.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا