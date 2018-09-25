النصر للأسمدة تخسر 190 مليون جنيه نهاية يونيو

النصر للاسمدة

عصام عميرة



خسرت شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، 190 مليون جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، وذلك مقابل خسائر 351 مليون جنيه للعام السابق لتلك الفترة.



وحققت الشركة مجمل إيرادات بلغت 464 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات 431 مليون جنيه، وبلغت الخسائر المرحلة 873 مليون جنيه، ويصل رأس المال 380 مليون جنيه.



وعقدت الجمعية العمومية العامة، اليوم الثلاثاء، لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية، ووليد الرشيد نائب مجلس إدارة الشركة.



واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٨، وكانت الشركة قد حققت العام الماضي خسائر 181 مليون جنيه نتج عن فروق عملة مقابل 4.5 مليون جنية أرباح فروق عملة للعام المالي المنتهي في 30/6/2018.



وعقب رئيس الجمعية العامة عماد الدين مصطفى، أنه جارٍ التفاوض حول سداد مديونيات الشركة من الغاز والكهرباء وغيرها باستبدال قطع أراضي مملوكة للشركة، بالإضافة إلى الخطوات الأخيرة من التفاوض حول سداد مديونيات بنك الاستثمار القومي، وقريبا سيتم الإعلان عن الوصول لاتفاق نهائي حول آلية تسوية مديونيات الشركة، مؤكدا رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وضخ استثمارات جديدة.



وكذلك تفويض رئيس الجمعية العامة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد المعاملة المستقبلية عن الدورة الجديدة ضمن قرار التشكيل، واعتماد استمرار المجلس الحالي حتى تاريخ الجمعية العامة في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة.