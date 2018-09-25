مصطفى مدبولي يلتقي وزير الهجرة الأرميني لتعزيز أطر تعاون البلدين

جانب من اللقاء

المال خاص



استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مختار هارابتيان، وزير الهجرة الأرميني والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين، وذلك بحضور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير أرمينيا لدى القاهرة.



ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بوزير الهجرة الأرميني والوفد المرافق له، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى وجود ما يقرب من 10 آلاف أرميني يعيشون في جمهورية مصر العربية ويحملون الجنسية المصرية وهم جزء من المجتمع المصري وقد أثروا في الحياة السياسية والاقتصادية والفنية، حيث إن أول رئيس وزراء وأول وزير خارجية لمصر من أصل أرميني.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجالية الأرمينية تعمل في قطاعات حيوية من بينها السياحة وصناعة الحُلي، معربا عن تطلعه إلى مشاركتهم بشكل أكبر في دعم الاقتصاد المصري، فضلا عن تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.