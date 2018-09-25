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سيـــاســة
كندا تتمسك بموقفها تجاه السعودية وتأمل في لقاء مع وزير خارجيتها
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 06:41 م
وزيرة الخارجية الكندية
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وزيرة الخارجية الكندية 1
رويترز
قالت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث خلاف دبلوماسي بين البلدي، لكنها أوضحت أن بلادها لن تغير موقفها الأساسي.
وجمدت السعودية في أغسطس التجارة مع كندا وأوقفت واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة للوطن بعد أن دعت أوتاوا إلى الإفراج عن نشطاء معتقلين لمطالبتهم بحقوق أكبر للمرأة.
وقالت فريلاند إنها على اتصال دائم مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المقرر أن يصل إلى نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت في فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: ”أود الاعتراف بالجهد الكبير الذي يبذله... نأمل في اللقاء في نيويورك هذا الأسبوع وأعتقد أن هذا أمر جيد“.
وقالت: ”كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان... نشعر بالتزام خاص تجاه النساء اللائي يناضلن من أجل حقوقهن في مختلف أرجاء العالم“. وأضافت: ”كما نشعر بالتزام خاص تجاه الأشخاص الذين تربطهم صلة شخصية بكندا“.
وكانت السفارة الكندية في الرياض أبدت "قلقها الشديد" حيال موجة جديدة من الاعتقالات طالت ناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة، بينهم الناشطة سمر بدوي.
وقالت في تغريدة: "نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم وعن وجميع ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فورا".
ويقضي شقيق بدوي عقوبة بالسجن 10 سنوات وتحمل زوجته وأبناؤه الجنسية الكندية.
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