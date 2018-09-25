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اقتصاد وأسواق
ورشة عمل لدراسة حماية شاطئ بورسعيد من التغيرات المناخية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 06:34 م
ورشة عمل لدراسة حماية شاطئ بورسعيد من التغيرات المناخية
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ورشة عمل لدراسة حماية شاطئ بورسعيد من التغيرات المناخية
أمانى العزازي
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، ورشة العمل التي عقدت، اليوم، بالمركز الثقافي ببورسعيد وشهدها اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والسفير الهولندي بالقاهرة، ووكيل وزارة الري؛ لمناقشة الأثر البيئي للتغيرات المناخية وارتفاع مياه المتوسط وحماية شاطئ بورسعيد من هذه المخاطر بعد أن أكدت الدراسات المناخية للمؤسسات العالمية المتخصصة وجود خطورة من الارتفاع المحتمل لمياه البحر المتوسط والتي ستغمر من خلالها مياه البحر عدة مناطق في حوض البحر المتوسط، من بينها شاطئ بورسعيد.
وعرضت إحدى الشركات الهولندية المتخصصة في حماية الشواطئ فيلمًا تسجيليًّا لعدة مشروعات تم تنفيذها ببعض المناطق من العالم لحماية الشواطئ من هذه المخاطر.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ، أن هناك دراسات موسعة سيقوم بها الجانب الهولندي مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، وبالتنسيق مع مصر وممثلين لمحافظة بورسعيد؛ لمناقشة النتائج النهائية لهذه الدراسات وسبل تنفيذ المقترحات الخاصة التي ستعلنها هذه الدراسات لحماية شاطئ بورسعيد في الفترة المقبلة.
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