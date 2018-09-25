ورشة عمل لدراسة حماية شاطئ بورسعيد من التغيرات المناخية

أمانى العزازي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، ورشة العمل التي عقدت، اليوم، بالمركز الثقافي ببورسعيد وشهدها اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والسفير الهولندي بالقاهرة، ووكيل وزارة الري؛ لمناقشة الأثر البيئي للتغيرات المناخية وارتفاع مياه المتوسط وحماية شاطئ بورسعيد من هذه المخاطر بعد أن أكدت الدراسات المناخية للمؤسسات العالمية المتخصصة وجود خطورة من الارتفاع المحتمل لمياه البحر المتوسط والتي ستغمر من خلالها مياه البحر عدة مناطق في حوض البحر المتوسط، من بينها شاطئ بورسعيد.