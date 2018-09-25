وزيرة التخطيط: استقبال 40 طلبًا على منصب مدير صندوق مصر السيادي

المال خاص



أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تلقي أكثر من 100 طلب لشغل وظائف قيادية في صندوق مصر السيادي من بينهم 40 طلبا للمنافسة على منصب مدير الصندوق بموجب الإعلان الذي أعلنته الوزارة منذ أيام على أن يتم غلق باب التقديم بعد غد الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا.





وأعلنت وزارة التخطيط أنها تسعى إلى تعيين أفضل المرشحين الذين يعملون في مجالات تشمل التمويل والاستثمارات وإدارة الصناديق، كما أنه يعتزم منح الفائز بالمنصب حزم محفزات تنافسية وفقا لآليات السوق.

وقالت الوزارة في إعلان طلب مدير الصندوق الجديد، إنه يفضل أن يكون المرشح حائزًا على خبرة عالمية في التمويل وإدارة البنوك الاستثمارية والعمل مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.

وسيتولى المرشح قيادة موظفين من أصحاب الكفاءات الرفيعة ومن خلفيات ثقافية متعددة، ويفضل أن يكون المرشح قادر على تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة المحافظة والاستثمارات وفقًا للوائح الصندوق ومراعاة أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المحافظ والمحاسبة وإيراد التقارير، وكذلك معايير حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وسيكون المرشح مسئولًا عن بناء مؤسسة راقية متقدمة قادرة على التنسيق مع الحكومة المصرية بغرض الترويج للاستثمارات وإطلاق الإمكانات الكامنة في الموارد والقطاعات في مصر. وهذا المنصب رفيع المستوى ويلزم شاغله التواصل والتفاعل مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ووسائل الإعلام.





وفي سياق متصل قالت السعيد أن التحالف الاستشاري المكلف بإعداد النظام الأساسي للصندوق السيادي سيتنهي من أعمال أكتوبر المقبل لافتة إلى أنه جاري بحث ضم أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي للصندوق والمساهمة برأسماله.

ويذكر أن رأس مال الصندوق المصدر 5 مليارات جنيه والمصرح به 200 مليار جنيه.