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اقتصاد وأسواق
مطالب بتطعيم القطط المنزلية ضد الأمراض المعدية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 06:14 م
حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين
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حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين
الصاوي أحمد
طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحملة لتوعية المواطنين الذين يربون القطط بضرورة تطعيمها، وكذلك توفير التطعيمات اللازمة للتحصين ضد الأمراض، خاصة التى تنتقل للإنسان؛ حفاظًا على الصحة العامة وعلى أطفالهم.
وقالت النقابة إن القطط أقل بكثير من الكلاب فى نقلها للعدوى لأنها غالبًا تكون ساكنة إذا أصيبت بالمرض ولا تصاب بحالة التهيج التى تصيب الكلاب، وأهم ما يمكن فعله لمربّي القطط عزل القطط المصابة وغسيل اليدين باستمرار بعد ملامستها. والمحافظة على التطعيم للقطط.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عدد الكلاب المحصنة بلغ خلال يونيو الماضى 1559، بينما بلغ إجمالى تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية منذ بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ما يقرب من 950 ألف رأس ماشية، وجارٍ التحصين.
وأشار إلى أن تطعيم القطط الصغيرة والكبيرة بكل أنواعها هى خطوة مهمة للحفاظ على حياتها ومنعًا لانتقال المرض منها للأسرة، لافتًا إلى أن القطط تحتاج دائمًا للرعاية والاهتمام لأنها مخلوقات جميلة ومحببة للكثيرين، ويجب الاهتمام بتطعيماتها المختلفة، وأهمها التطعيم ضد الأمراض الفيروسية التى من الممكن أن تنتقل للإنسان، وهى فيروس كاليسى، فيروس اللوكيميا، فيروس الهربس وفيروس الدستمبر والتطعيم ضد الأمراض الفطرية القوباء.
وأوضحت النقابة أن حوالى 40% من القطط تحمل هذا المرض ويمكن انتقاله منها إلى الإنسان، وهو أشهر الأمراض التى يمكن أن تنتقل من القطط إلى الإنسان، ويظهر على جلد الإنسان على شكل حلقات حمراء تسبب الحكة تتسع تدريجيا، والتهاب ملتحمة العين والتهاب الحلق واللوزتين، لافتًا إلى أن بعض القطط تحمل الميكروب السبحى الذى يسبب هذه الالتهابات، وبعض القطط تحمل ميكروبات السلمونيللا والكامبيلوباكتر التى قد تنتقل إلى الإنسان، وتسبب الإسهال.
نقابة الفلاحين
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