أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

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جدول يوضح أسعار كل الأسهم بالبورصة المصرية بنهاية جلسة الثلاثاء 25 سبتمبر الحالى، علماً بان المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أغلق اليوم مرتفعاً بنحو 1.1%.





