أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

المال خاص

جدول يوضح أسعار كل الأسهم بالبورصة المصرية بنهاية جلسة الثلاثاء 25 سبتمبر الحالى، علماً بان المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أغلق اليوم مرتفعاً بنحو 1.1%.

إسم القطاع

إسم الورقة المالية

نسبة
التغير

سعر
الإقفال

قيمة
التداول

اتصالات

جلوبال تيلكوم القابضة

3.46

3.29

33403509.21

اوراسكوم للاستثمار القابضه

2.29

0.626

14207545.89

المصرية للاتصالات

0

11.07

4397800.57

اعلام

المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

3.5

4.43

227797.71

التشييد
و مواد البناء

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

0.81

0.622

3990996.921

العربية للاسمنت

2.52

4.88

2129173.8

الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

0.5

1.004

1901501.864

جنوب الوادى للاسمنت

2.77

2.6

1845037.47

العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره

-1.25

9.48

1097256.83

شركة النصر للأعمال المدنية

3.24

21.01

397029.57

مصر للاسمنت - قنا

2.47

14.93

317425.8

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )

1.2

5.89

307843.28

العربية للخزف - سيراميكا ريماس

1.74

1.75

232700.8

اسمنت بورتلاند طرة المصرية

2.33

14.08

209739.5

البويات والصناعات الكيماوية - باكين

2.13

30.15

148861

مصر بنى سويف للاسمنت

-3.49

18.54

75569.22

العربية للمحابس

0

1.006

29917.26

دلتا للانشاء والتعمير

0

5.27

27250

اسمنت سيناء

0

9.53

11880.5

اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية

0

28.35

9182.5

السويس للاسمنت

0

15.55

4388.5

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود

0

0.745

2573

روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك

0

6.85

1372

العقارات

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

4.29

22.1

58389928.67

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

1.34

22.71

27782945.96

بالم هيلز للتعمير

2.53

2.43

24958310.58

مدينة نصر للاسكان والتعمير

3.99

7.56

17751494.1

الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول

0

2.06

11965583.25

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

0.83

10.98

11072181.58

إعمار مصر للتنمية

0.85

3.57

10222747.79

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب

2.33

0.836

2892163.631

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

0.81

1.747

1758374.839

الشمس للاسكان والتعمير

2.39

5.14

595377.97

الاستثمار العقاري العربي - اليكو

1.34

0.53

416569.39

التعمير والاستشارات الهندسية

1.96

11.45

281930.24

شمال افريقيا للاستثمار العقارى

3.01

1.028

266815.916

الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة

-0.97

4.08

209806.02

المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

3.7

1.906

200378.362

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

5.22

5.04

183482.13

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

3.92

8.48

99199.55

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

1.97

1.349

94167.789

الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

3.04

7.12

49646.7

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

8.2

11.48

30050.2

المتحدة للاسكان والتعمير

0

3.07

19956.82

المجموعه المصريه العقاريه

0

6.76

15654

اراب للتنمية والاستثمار العقاري

0

0.38

14276.82

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

0

14

12804.2

العربية لاستصلاح الاراضي

0

9.77

4870

العالمية للاستثمار والتنمية

0

7.84

4100

القاهرة للاسكان والتعمير

0

15

3375

العبور للاستثمار العقارى

0

5.17

1155

أغذية
و مشروبات

جهينة للصناعات الغذائية

-0.19

10.48

6563515.53

اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى

8

9.45

1850940.71

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

6.55

2.44

1093508.82

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

6.72

21.76

665529.07

القاهرة للزيوت والصابون

0.57

8.77

600528.76

شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)

4.44

5.17

581915.09

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

-0.5

8.02

574200.84

القاهرة للدواجن

-3.63

6.1

559212.95

المنصورة للدواجن

2.02

4.05

509086.56

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

-0.49

1.223

431517.2

اجواء للصناعات الغذائية - مصر

3.19

2.59

257138.56

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

1.62

10.04

253596.93

الاسماعيلية مصر للدواجن

2.87

1.831

249404.58

الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

-4.58

1.605

176257.52

الصناعات الغذائية العربية-دومتى

0.66

10.62

161373.75

مطاحن مصر الوسطي

3.14

41.33

133864.09

الدلتا للسكر

5.34

14.2

126769.51

مطاحن ومخابز الاسكندرية

1.25

12.99

125493.26

ايديتا للصناعات الغذائية

0

18.41

71926.2

عبور لاند للصناعات الغذائية

0

19

18772

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

0

22.23

5500

مطاحن شرق الدلتا

0

133.13

5339

يونيفرت للصناعات الغذائية

0

1.01

4558

مطاحن وسط وغرب الدلتا

0

169.24

2975.4

الشرقية الوطنية للامن الغذائي

0

3.5

1270.62

بنوك

البنك التجاري الدولي  (مصر)

1.03

81.14

50270547.75

بنك التعمير والاسكان

-1.5

48.02

2194416.59

بنك كريدي اجريكول مصر

0.59

44.26

708150

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

-0.47

14.92

523566.69

البنك المصري لتنمية الصادرات

1.45

9.12

490911.2

بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

3.03

14.62

444512.52

بنك قطر الوطني الاهلي

0

43

419926.3

بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار

0

1.04

320123.168

بنك البركة مصر

-0.5

14

298150

البنك المصري الخليجي

0.77

0.781

133678.389

بنك قناة السويس

1.79

7.39

43298.8

تكنولوجيا

راية القابضة للأستثمارات المالية

0.14

7.04

378592.35

المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)

0

7.38

17522.053

خدمات مالية
( باستثناء البنوك )

القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية

4.24

2.95

54496951.24

المجموعه الماليه هيرمس القابضه

-1.6

17.24

21483749.34

العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى

2.43

0.717

9435025.511

سى اى كابيتال القابضه

-0.14

7.29

7894152.95

بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

0.86

5.88

6342823.99

القابضة المصرية الكويتية

-0.44

1.123

5394437.043

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

4.89

0.193

2638242.911

EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات

-2.61

14.54

2222322

بلتون المالية القابضة

3.93

8.99

736451.59

بى انفستمنتس القابضه

0.22

9

729307

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

-2.15

0.547

448870.982

الملتقي العربي للاستثمارات

4.43

13.9

353110.85

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

3.33

2.79

272087.26

الاهلي للتنمية والاستثمار

0.68

7.37

264256.12

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

9.76

44.31

197595.57

A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

0.86

4.69

102598.74

اوراسكوم كونستراكشون ليميتد

-1.55

125.47

80549.2

العرفة للاستثمارات والاستشارات

0

0.17

75509.759

النعيم القابضة للاستثمارات

0

0.401

68052.136

الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه

-9.77

3.51

40014

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

-4.35

4.4

35640

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية

0

0.601

1276

شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة

0

2.05

1000

خدمات و منتجات
صناعية و سيارات

السويدى اليكتريك

2.49

172.22

17976654.48

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

3.86

16.68

8117041.15

الخدمات الملاحية والبترولية  - ماريديف

-3.44

0.393

4267350.996

الكابلات الكهربائية المصرية

1.45

0.979

3145555.394

القناة للتوكيلات الملاحية

0.78

9.1

1336400.64

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)

0.83

6.05

1269235.51

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

0.35

0.871

609496.972

جى بى اوتو

3.75

5.54

552342.82

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

1.09

7.44

343607.6

العربية للصناعات الهندسية

-2.69

4.34

249273.55

الاهرام للطباعة و التغليف

-1.61

9.18

204565.33

الشروق الحديثة للطباعة و التغليف

0.05

21

50043

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك

0

1.78

28122.19

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

0

0.24

25300

دلتا للطباعة والتغليف

0

8.69

6210

البدر للبلاستيك

0

0.58

4545.75

رعاية صحية
و ادوية

المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو

0.22

109.02

59415005.81

شركة مستشفي كليوباترا

0.59

3.42

3358724.86

ابن سينا فارما

-0.55

9.04

1541855.98

ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية

3.42

9.08

202501.55

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

-2.31

0.55

143730.24

النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل

8.38

9.96

89338.47

العربية للادوية والصناعات الكيماوية

2

26

62816

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

4.55

2.99

56512.84

العبوات الطبية

0

0.842

16230

الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية

0

20.78

10550

اكتوبر فارما

0

59.99

3348

الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

0

125.53

2500

سياحة
و ترفيه

المصرية للمنتجعات السياحية

5.68

1.768

21730818.72

الوادى للإستثمار السياحى

2.82

7.28

3353709.85

اوراسكوم للتنمية مصر

0.62

4.86

2235581.45

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

2.78

7.03

1856466.29

رمكو لانشاء القرى السياحيه

1.03

2.94

759757

جينيال تورز

0

2.03

194495.1

شارم دريمز للاستثمار السياحى

2.05

3.49

157006.31

رواد السياحة - رواد

0

8.99

25093.4

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

0

0.8

4669.65

عبر المحيطات للسياحه

0

0.059

3116.305

غاز وبترول

الاسكندرية للزيوت المعدنية

0.18

11.08

11161646.04

مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية

3.45

0.719

55887.6

كيماويات

سيدى كرير للبتروكيماويات

-1.27

21.74

7957853.21

المالية و الصناعية المصرية

2.91

8.48

5732732.68

الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

5.32

4.95

4844342.34

ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

0.1

31.58

739775.95

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

5.35

29.95

104934.67

مصر لصناعة الكيماويات

-0.08

12.53

68925

مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو

0

84.72

24310

سماد مصر (ايجيفرت)

0

3.34

12860.86

مرافق

غاز مصر

0

58.48

2975

منتجات منزلية
و شخصية

الشرقية - ايسترن كومباني

2.9

88.01

9880301.8

النساجون الشرقيون للسجاد

3.09

10

9355536.39

العربية لحليج الأقطان

2.42

2.12

3520531.87

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

5.82

1.49

1179535.135

العامة لمنتجات الخزف والصيني

3.1

2.99

423503

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب

1.16

1.926

40409.31

الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

0

1.899

22883.05

موارد
أساسية

مصر للالومنيوم

2.47

34.03

16839525.62

الحديد والصلب المصرية

7.96

4.61

8769194.47

حديد عز

0

22.24

5410957.4

العامة لصناعة الورق - راكتا

0.53

7.61

477396.6

مصر الوطنية للصلب - عتاقة

-0.14

21.47

240063.37

اسيك للتعدين    -  اسكوم

2.7

6.84

83733.8

الالومنيوم العربية

4.33

18.54

33050.7

العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية

0

1000.3

3131.97

(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون

0

5

5

موزعون
و تجارة تجزئة

أم بي للهندسةM.B

-3.77

0.51

92310

بى اى جى للتجارة والاستثمار

2.4

0.854

76651.02

اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية

3.18

5.84

32957.4

القاهرة للخدمات التعليمية

5.23

7.65

32818.5

مصر للاسواق الحرة

0

6.37

25253.17

العامة للصوامع والتخزين

0

36.32

17726.66

المصرية لنظم التعليم الحديثة

0

1.139

10201.35

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

0

8.5

2960.2

الإجمالي

185

 

 

 

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