أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

|
إسم القطاع
|
إسم الورقة المالية
|
نسبة
التغير
|
سعر
الإقفال
|
قيمة
التداول
|
اتصالات
|
جلوبال تيلكوم القابضة
|
3.46
|
3.29
|
33403509.21
|
اوراسكوم للاستثمار القابضه
|
2.29
|
0.626
|
14207545.89
|
المصرية للاتصالات
|
0
|
11.07
|
4397800.57
|
اعلام
|
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|
3.5
|
4.43
|
227797.71
|
التشييد
و مواد البناء
|
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|
0.81
|
0.622
|
3990996.921
|
العربية للاسمنت
|
2.52
|
4.88
|
2129173.8
|
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|
0.5
|
1.004
|
1901501.864
|
جنوب الوادى للاسمنت
|
2.77
|
2.6
|
1845037.47
|
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|
-1.25
|
9.48
|
1097256.83
|
شركة النصر للأعمال المدنية
|
3.24
|
21.01
|
397029.57
|
مصر للاسمنت - قنا
|
2.47
|
14.93
|
317425.8
|
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|
1.2
|
5.89
|
307843.28
|
العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|
1.74
|
1.75
|
232700.8
|
اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|
2.33
|
14.08
|
209739.5
|
البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|
2.13
|
30.15
|
148861
|
مصر بنى سويف للاسمنت
|
-3.49
|
18.54
|
75569.22
|
العربية للمحابس
|
0
|
1.006
|
29917.26
|
دلتا للانشاء والتعمير
|
0
|
5.27
|
27250
|
اسمنت سيناء
|
0
|
9.53
|
11880.5
|
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية
|
0
|
28.35
|
9182.5
|
السويس للاسمنت
|
0
|
15.55
|
4388.5
|
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|
0
|
0.745
|
2573
|
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|
0
|
6.85
|
1372
|
العقارات
|
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|
4.29
|
22.1
|
58389928.67
|
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|
1.34
|
22.71
|
27782945.96
|
بالم هيلز للتعمير
|
2.53
|
2.43
|
24958310.58
|
مدينة نصر للاسكان والتعمير
|
3.99
|
7.56
|
17751494.1
|
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|
0
|
2.06
|
11965583.25
|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|
0.83
|
10.98
|
11072181.58
|
إعمار مصر للتنمية
|
0.85
|
3.57
|
10222747.79
|
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|
2.33
|
0.836
|
2892163.631
|
مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|
0.81
|
1.747
|
1758374.839
|
الشمس للاسكان والتعمير
|
2.39
|
5.14
|
595377.97
|
الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|
1.34
|
0.53
|
416569.39
|
التعمير والاستشارات الهندسية
|
1.96
|
11.45
|
281930.24
|
شمال افريقيا للاستثمار العقارى
|
3.01
|
1.028
|
266815.916
|
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|
-0.97
|
4.08
|
209806.02
|
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|
3.7
|
1.906
|
200378.362
|
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|
5.22
|
5.04
|
183482.13
|
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|
3.92
|
8.48
|
99199.55
|
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|
1.97
|
1.349
|
94167.789
|
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|
3.04
|
7.12
|
49646.7
|
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|
8.2
|
11.48
|
30050.2
|
المتحدة للاسكان والتعمير
|
0
|
3.07
|
19956.82
|
المجموعه المصريه العقاريه
|
0
|
6.76
|
15654
|
اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|
0
|
0.38
|
14276.82
|
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|
0
|
14
|
12804.2
|
العربية لاستصلاح الاراضي
|
0
|
9.77
|
4870
|
العالمية للاستثمار والتنمية
|
0
|
7.84
|
4100
|
القاهرة للاسكان والتعمير
|
0
|
15
|
3375
|
العبور للاستثمار العقارى
|
0
|
5.17
|
1155
|
أغذية
و مشروبات
|
جهينة للصناعات الغذائية
|
-0.19
|
10.48
|
6563515.53
|
اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى
|
8
|
9.45
|
1850940.71
|
الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|
6.55
|
2.44
|
1093508.82
|
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|
6.72
|
21.76
|
665529.07
|
القاهرة للزيوت والصابون
|
0.57
|
8.77
|
600528.76
|
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|
4.44
|
5.17
|
581915.09
|
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|
-0.5
|
8.02
|
574200.84
|
القاهرة للدواجن
|
-3.63
|
6.1
|
559212.95
|
المنصورة للدواجن
|
2.02
|
4.05
|
509086.56
|
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|
-0.49
|
1.223
|
431517.2
|
اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|
3.19
|
2.59
|
257138.56
|
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|
1.62
|
10.04
|
253596.93
|
الاسماعيلية مصر للدواجن
|
2.87
|
1.831
|
249404.58
|
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|
-4.58
|
1.605
|
176257.52
|
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|
0.66
|
10.62
|
161373.75
|
مطاحن مصر الوسطي
|
3.14
|
41.33
|
133864.09
|
الدلتا للسكر
|
5.34
|
14.2
|
126769.51
|
مطاحن ومخابز الاسكندرية
|
1.25
|
12.99
|
125493.26
|
ايديتا للصناعات الغذائية
|
0
|
18.41
|
71926.2
|
عبور لاند للصناعات الغذائية
|
0
|
19
|
18772
|
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
|
0
|
22.23
|
5500
|
مطاحن شرق الدلتا
|
0
|
133.13
|
5339
|
يونيفرت للصناعات الغذائية
|
0
|
1.01
|
4558
|
مطاحن وسط وغرب الدلتا
|
0
|
169.24
|
2975.4
|
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|
0
|
3.5
|
1270.62
|
بنوك
|
البنك التجاري الدولي (مصر)
|
1.03
|
81.14
|
50270547.75
|
بنك التعمير والاسكان
|
-1.5
|
48.02
|
2194416.59
|
بنك كريدي اجريكول مصر
|
0.59
|
44.26
|
708150
|
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|
-0.47
|
14.92
|
523566.69
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
1.45
|
9.12
|
490911.2
|
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|
3.03
|
14.62
|
444512.52
|
بنك قطر الوطني الاهلي
|
0
|
43
|
419926.3
|
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|
0
|
1.04
|
320123.168
|
بنك البركة مصر
|
-0.5
|
14
|
298150
|
البنك المصري الخليجي
|
0.77
|
0.781
|
133678.389
|
بنك قناة السويس
|
1.79
|
7.39
|
43298.8
|
تكنولوجيا
|
راية القابضة للأستثمارات المالية
|
0.14
|
7.04
|
378592.35
|
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|
0
|
7.38
|
17522.053
|
خدمات مالية
( باستثناء البنوك )
|
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|
4.24
|
2.95
|
54496951.24
|
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|
-1.6
|
17.24
|
21483749.34
|
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
|
2.43
|
0.717
|
9435025.511
|
سى اى كابيتال القابضه
|
-0.14
|
7.29
|
7894152.95
|
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|
0.86
|
5.88
|
6342823.99
|
القابضة المصرية الكويتية
|
-0.44
|
1.123
|
5394437.043
|
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|
4.89
|
0.193
|
2638242.911
|
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
|
-2.61
|
14.54
|
2222322
|
بلتون المالية القابضة
|
3.93
|
8.99
|
736451.59
|
بى انفستمنتس القابضه
|
0.22
|
9
|
729307
|
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
|
-2.15
|
0.547
|
448870.982
|
الملتقي العربي للاستثمارات
|
4.43
|
13.9
|
353110.85
|
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
|
3.33
|
2.79
|
272087.26
|
الاهلي للتنمية والاستثمار
|
0.68
|
7.37
|
264256.12
|
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|
9.76
|
44.31
|
197595.57
|
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|
0.86
|
4.69
|
102598.74
|
اوراسكوم كونستراكشون ليميتد
|
-1.55
|
125.47
|
80549.2
|
العرفة للاستثمارات والاستشارات
|
0
|
0.17
|
75509.759
|
النعيم القابضة للاستثمارات
|
0
|
0.401
|
68052.136
|
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
|
-9.77
|
3.51
|
40014
|
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|
-4.35
|
4.4
|
35640
|
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|
0
|
0.601
|
1276
|
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة
|
0
|
2.05
|
1000
|
خدمات و منتجات
صناعية و سيارات
|
السويدى اليكتريك
|
2.49
|
172.22
|
17976654.48
|
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|
3.86
|
16.68
|
8117041.15
|
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|
-3.44
|
0.393
|
4267350.996
|
الكابلات الكهربائية المصرية
|
1.45
|
0.979
|
3145555.394
|
القناة للتوكيلات الملاحية
|
0.78
|
9.1
|
1336400.64
|
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|
0.83
|
6.05
|
1269235.51
|
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|
0.35
|
0.871
|
609496.972
|
جى بى اوتو
|
3.75
|
5.54
|
552342.82
|
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|
1.09
|
7.44
|
343607.6
|
العربية للصناعات الهندسية
|
-2.69
|
4.34
|
249273.55
|
الاهرام للطباعة و التغليف
|
-1.61
|
9.18
|
204565.33
|
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|
0.05
|
21
|
50043
|
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|
0
|
1.78
|
28122.19
|
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|
0
|
0.24
|
25300
|
دلتا للطباعة والتغليف
|
0
|
8.69
|
6210
|
البدر للبلاستيك
|
0
|
0.58
|
4545.75
|
رعاية صحية
و ادوية
|
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|
0.22
|
109.02
|
59415005.81
|
شركة مستشفي كليوباترا
|
0.59
|
3.42
|
3358724.86
|
ابن سينا فارما
|
-0.55
|
9.04
|
1541855.98
|
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|
3.42
|
9.08
|
202501.55
|
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|
-2.31
|
0.55
|
143730.24
|
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
|
8.38
|
9.96
|
89338.47
|
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|
2
|
26
|
62816
|
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|
4.55
|
2.99
|
56512.84
|
العبوات الطبية
|
0
|
0.842
|
16230
|
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|
0
|
20.78
|
10550
|
اكتوبر فارما
|
0
|
59.99
|
3348
|
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
125.53
|
2500
|
سياحة
و ترفيه
|
المصرية للمنتجعات السياحية
|
5.68
|
1.768
|
21730818.72
|
الوادى للإستثمار السياحى
|
2.82
|
7.28
|
3353709.85
|
اوراسكوم للتنمية مصر
|
0.62
|
4.86
|
2235581.45
|
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|
2.78
|
7.03
|
1856466.29
|
رمكو لانشاء القرى السياحيه
|
1.03
|
2.94
|
759757
|
جينيال تورز
|
0
|
2.03
|
194495.1
|
شارم دريمز للاستثمار السياحى
|
2.05
|
3.49
|
157006.31
|
رواد السياحة - رواد
|
0
|
8.99
|
25093.4
|
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|
0
|
0.8
|
4669.65
|
عبر المحيطات للسياحه
|
0
|
0.059
|
3116.305
|
غاز وبترول
|
الاسكندرية للزيوت المعدنية
|
0.18
|
11.08
|
11161646.04
|
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|
3.45
|
0.719
|
55887.6
|
كيماويات
|
سيدى كرير للبتروكيماويات
|
-1.27
|
21.74
|
7957853.21
|
المالية و الصناعية المصرية
|
2.91
|
8.48
|
5732732.68
|
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|
5.32
|
4.95
|
4844342.34
|
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|
0.1
|
31.58
|
739775.95
|
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|
5.35
|
29.95
|
104934.67
|
مصر لصناعة الكيماويات
|
-0.08
|
12.53
|
68925
|
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|
0
|
84.72
|
24310
|
سماد مصر (ايجيفرت)
|
0
|
3.34
|
12860.86
|
مرافق
|
غاز مصر
|
0
|
58.48
|
2975
|
منتجات منزلية
و شخصية
|
الشرقية - ايسترن كومباني
|
2.9
|
88.01
|
9880301.8
|
النساجون الشرقيون للسجاد
|
3.09
|
10
|
9355536.39
|
العربية لحليج الأقطان
|
2.42
|
2.12
|
3520531.87
|
النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|
5.82
|
1.49
|
1179535.135
|
العامة لمنتجات الخزف والصيني
|
3.1
|
2.99
|
423503
|
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|
1.16
|
1.926
|
40409.31
|
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|
0
|
1.899
|
22883.05
|
موارد
أساسية
|
مصر للالومنيوم
|
2.47
|
34.03
|
16839525.62
|
الحديد والصلب المصرية
|
7.96
|
4.61
|
8769194.47
|
حديد عز
|
0
|
22.24
|
5410957.4
|
العامة لصناعة الورق - راكتا
|
0.53
|
7.61
|
477396.6
|
مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|
-0.14
|
21.47
|
240063.37
|
اسيك للتعدين - اسكوم
|
2.7
|
6.84
|
83733.8
|
الالومنيوم العربية
|
4.33
|
18.54
|
33050.7
|
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|
0
|
1000.3
|
3131.97
|
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون
|
0
|
5
|
5
|
موزعون
و تجارة تجزئة
|
أم بي للهندسةM.B
|
-3.77
|
0.51
|
92310
|
بى اى جى للتجارة والاستثمار
|
2.4
|
0.854
|
76651.02
|
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
|
3.18
|
5.84
|
32957.4
|
القاهرة للخدمات التعليمية
|
5.23
|
7.65
|
32818.5
|
مصر للاسواق الحرة
|
0
|
6.37
|
25253.17
|
العامة للصوامع والتخزين
|
0
|
36.32
|
17726.66
|
المصرية لنظم التعليم الحديثة
|
0
|
1.139
|
10201.35
|
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|
0
|
8.5
|
2960.2
|
الإجمالي
|
185
|
|
|