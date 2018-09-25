سيناريو متوقع لكيفية تأثر أسهم وقطاعات البورصة بالاقتصادي الكلي

منى عبدالباري

قالت وحدة أبحاث بنك استثمار فاروس إن مؤشرات الاقتصاد الكلي كان لها تداعيات قوية على أسهم سوق المال، مع اختلاف هذه التأثيرت ما بين إيجابي لأسهم بعض القطاعات، وسلبي لقطاعات أخرى.

وكانت المكاسب والفوائد من نصيب أسهم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات، والاستهلاكي، و الصيدلي، والصناعات الكيماوية، وخدمات النقل، والتي قام فاروس بزيادة الوزن النسبي لأسهمها، بينما كانت سلبية لأسهم مواد البناء، والاتصالات، والتي جاءت توصياته بشأنها منخفضة، في الوقت الذي جاءت توصية قطاع العقارات تأكيدا لتوصيته السابقة.

وشملت المؤشرات الاقتصادية التي رصدها فاروس المتوقع أن تتأثر بها أسهم السوق تراجع التضخم، وبقاء أسعار الفائدة على ارتفاع، و خفض الدعم، و الطروحات الحكومية، و تعافي الصادرات، و ارتفاع أسعار السلع، و تحرير أسعار الطاقة، و قانون الرعاية الصحية، و تعافي السياحة.

ويوضح الجدول التالي الأسهم الرابحة والخاسرة من المؤشرات الاقتصادية المذكورة وفقا لمذكرة بحثية صدرت عن بنك الاستثمار الثلاثاء.





المؤشر الاقتصادي القطاعات الرابحة القطاعات الخاسرة الأسهم الرابحة الأسهم الخاسرة تراجع التضخم الإنشاءات مواد البناء، والصحة، الاتصالات، النقل، البنوك، العقارات - - استمرار ارتفاعات أسعار الفائدة البنوك (بدعم عوائد أذون الخزانة) البنوك (بضغط تراجع الإقراض) العقارات أبو قير للأسمدة/ موبكو/ أموك/ سيدي كرير/ الإسكندرية لتداول الحاويات/ القناة للتوكيلات الملاحية / إيجيترانس العز الدخيلة / حديد عز ليسيكو / العز للسيراميك العربية للأسمنت / مصر للأسمنت- قنا / القلعة / موبكو/ كيما / دومتي / جهينة/ جي بي أوتو / راية / إيديتا / ابن سينا / المصرية للاتصالات / ماريديف / خفض دعم الطاقة البنوك / الاستهلاكي / الصحة / الأدوية أوراسكوم كونستراكشون/ السويدي إليكتريك / القابضة المصرية الكويتية / القلعة الأسمنت / الحديد/ الألمونيوم / السيراميك / الأدوات الصحية/ سيدي كرير/ أموك / المالية والصناعية / أبو قير / موبكو/ المصرية للاتصالاتأموك ضعف العملة المحلية العقارات (التكلفة) العقارات (الطلب) السويدي اليكتريك/ أوراسكوم كونستراكشون / أسهم الحديد/ أسهم الأسمنت / سيدي كرير/ أموك/ المالية والصناعية/ أبو قير/ القابضة المصرية الكويتية/ المصرية للاتصالات/ إيجيترانس/ الإسكندرية لتداول الحاويات القلعة / موبكو / كيما / أسهم القطاع الاستهلاكي/ أسهم الأدوية الطروحات الحكومية سيدي كرير/ أبو قير/ موبكو/ المالية والصناعة / أموك / كيما / الشركة الشرقية / ايجيترانس / مصر الجديدة للإسكان والتعمير - تعافي الصادرات الاستهلاكي / الصحة / الأدوية السويدي إليكتريك/ أوراسكوم كونستراكشون/ العز للسيراميك/ ليسيكو/ العربية للأسمنت/ مصر للألمونيوم / الأسمدة / الكيماويات / الإسكندرية لتداول الحاويات/ القناة للتوكيلات الملاحية / إيجيترانس / البنك المصري لتنمية الصادرات - ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكي / الصحة / الأدوية / العقارات السويدي اليكتريك/ مصر للألمونيوم / حديد عز/ القابضة المصرية الكويتية / سيدي كرير/ أموك/ القلعة / الأسمدة - تحرير قطاع الطاقة الحديد/ السيراميك/ الأدوات الصحية/ سيدي كرير / القلعة/ القابضة المصرية الكويتية - الخطط التوسعية للشركات السويدي اليكتريك/ أوراسكوم كونستراكشون/ مصر للألمونيوم / الحديد والصلب المصرية/ جنوب الوادي للأسمنت - قانون الرعاية الصحية أسهم الصحة / الأدوية - تعافي القطاع السياحي أسهم قطاع الاستهلاك / الضيافة



