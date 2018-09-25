وزيرة التخطيط : نبحث توفير سكن للموظفين بجوار العاصمة الإدارية بأسعار رخيصة

أحمد عاشور





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تدرس توفير مساكن بأسعار رخيصة للموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالعاصمة الإدارية بجوار العاصمة ضمن خطة تحفيز جار إعدادها للمتنقلين. .

جاء ذلك على هامش عرض الوزيرة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بحضور ممثلي المجتمع الدولي والهيئات ومنظمات التمويل الدولية في مصر.



وتابعت هالة السعيد أن عدد المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية لم يتم تحديده بشكل نهائي حتى الآن، وجارٍ دراسة ذلك بشكل دقيق من خلال الجهات المعنية.





وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل كان أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد معايير الانتقال العاملين للعاصمة الادارية الجديدة برئاسته وتوصلت اللجنة لـ12 معيارًا، منها السمات الشخصية والسلوكية ومهارات التواصل، وإتقان اللغة العربية ولغة ثانية.





وأضاف أن "معايير إتفان اللغة الثانية يحتاج إلى القدرة على الحديث والتعامل بلغة ثانية بحيث يكون قادرًا على التعامل مع أى وفود أجنبية تزور المدينة، كما يشترط أن يكون قادرًا على إتقان اللغة العربية حرصًا على توثيق المستندات دون أى أخطاء إملائية".



