أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هاشتاج إلا تركي آل الشيخ يثير مناقشات تويتر فى مصر والسعودية

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قناة بيراميدز تؤكد انسحاب تركي آل شيخ من الاستثمار في مصر
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أول تهديد علني لتركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر
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أحمد صبرى


تصدّر هاشتاج #إلا_تركي_آل_الشيخ المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" فى مصر، والمركز الثانى فى السعودية، والسادس عالميًّا، بعد ما سمّاه البعض التطاول على رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز ومستشار الديوان الملكي السعودى.

وبدأت الأزمة، مساء أمس، حينما غرد آل الشيخ فقال: أفكر جديًّا بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع.

وانقسمت آراء الجماهير حول الأمر، فالبعض يرى أن آل الشيخ له نفوذ كبير نتج عنه مشاكل بالدورى، فى حين يرى آخرون أنه مستثمر رياضي سينعش الاقتصاد المصرى، وشتمه والضغط عليه والتخارج سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى.

وقال سالم الحارثي: ‏اللي صار ما يرضي أحد لكن لعلها خيره انسحابه من الاستثمار بمصر مانبي يصير مشاكل بيننا وبين مصر بسبب كورة نبقى إخوان.
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