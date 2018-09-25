هاشتاج إلا تركي آل الشيخ يثير مناقشات تويتر فى مصر والسعودية

أحمد صبرى









تصدّر هاشتاج #إلا_تركي_آل_الشيخ المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" فى مصر، والمركز الثانى فى السعودية، والسادس عالميًّا، بعد ما سمّاه البعض التطاول على رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز ومستشار الديوان الملكي السعودى.





وبدأت الأزمة، مساء أمس، حينما غرد آل الشيخ فقال: أفكر جديًّا بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع.





وانقسمت آراء الجماهير حول الأمر، فالبعض يرى أن آل الشيخ له نفوذ كبير نتج عنه مشاكل بالدورى، فى حين يرى آخرون أنه مستثمر رياضي سينعش الاقتصاد المصرى، وشتمه والضغط عليه والتخارج سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى.



