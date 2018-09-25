EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
هاشتاج إلا تركي آل الشيخ يثير مناقشات تويتر فى مصر والسعودية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 05:44 م
هاشتاج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قناة بيراميدز تؤكد انسحاب تركي آل شيخ من الاستثمار في مصر
أول تهديد علني لتركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر
هاشتاج
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج #إلا_تركي_آل_الشيخ المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" فى مصر، والمركز الثانى فى السعودية، والسادس عالميًّا، بعد ما سمّاه البعض التطاول على رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز ومستشار الديوان الملكي السعودى.
وبدأت الأزمة، مساء أمس، حينما غرد آل الشيخ فقال: أفكر جديًّا بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع.
وانقسمت آراء الجماهير حول الأمر، فالبعض يرى أن آل الشيخ له نفوذ كبير نتج عنه مشاكل بالدورى، فى حين يرى آخرون أنه مستثمر رياضي سينعش الاقتصاد المصرى، وشتمه والضغط عليه والتخارج سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى.
وقال سالم الحارثي: اللي صار ما يرضي أحد لكن لعلها خيره انسحابه من الاستثمار بمصر مانبي يصير مشاكل بيننا وبين مصر بسبب كورة نبقى إخوان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا