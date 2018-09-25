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8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
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130.00 لحم ضاني

استثمار

اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع يونيون كابيتال لمساعدة المنشآت المتعثرة

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
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اتحاد الصناعات المصرية

محمد ريحان


يوقع اتحاد الصناعات، غدًا، مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية للتنسيق والتعاون والتنسيق بينهما في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، ومساعدتها على النمو والتوسع.

وقال اتحاد الصناعات، في بيان، اليوم، التعاون في هذا الشأن يمثل أهمية كبرى للطرفين وأولوية قصوى اقتصاديًّا واجتماعيًّا، خاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.

ومن المقرر ان يمثل اتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيـس لجنـة الاستثمار، فيما يمثل شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية سهر الدماطي العضو المنتدب للشركة.


اتحاد الصناعات
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