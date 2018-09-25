اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع يونيون كابيتال لمساعدة المنشآت المتعثرة

محمد ريحان

يوقع اتحاد الصناعات، غدًا، مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية للتنسيق والتعاون والتنسيق بينهما في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، ومساعدتها على النمو والتوسع.

وقال اتحاد الصناعات، في بيان، اليوم، التعاون في هذا الشأن يمثل أهمية كبرى للطرفين وأولوية قصوى اقتصاديًّا واجتماعيًّا، خاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.