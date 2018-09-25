EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
فودافون: فرض ضريبة عقارية على أبراج المحمول ليس جديدًا
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 05:55 م
أبراج المحمول
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
خطة لاستغلال أبراج الكنائس الإنجليزية لتحسين تغطية المحمول
المصرية للاتصالات تبحث عن مندوبىن لأبراج المحمول
بدء تركيب أبراج المحمول بحلايب وأبو رماد
موبينيل تخفض مديونياتها بالتخارج من المصرية لأبراج المحمول
أبراج المحمول
المال– خاص:
قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن أبراج المحمول خاضعة فعليا للضريبة العقارية، ويتم تحصيلها من المالك بالتنسيق مع المستأجر، وذلك لضمان توريدها لخزانة الدولة.
وأوضح عصام فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن هذا الأمر كان معمولا به منذ صدور القانون وليس جديدا، مبينا أن فودافون كانت تسدد الضريبة بالنيابة عن المالك لضمان عدم الحجز على أبراجها.
ويصل عدد محطات أبراج شركات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) على مستوى المحافظات لأكثر من 25 ألف محطة تقريبا، يعمل أكثر من 70% منها بالطاقة الكهربائية، فيما يعتمد 25% على مولدات الديزل والسولار، وحوالى 2.5% على الطاقة الشمسية، والتى تنتشر بشكل كبير حول جميع الطرق الصحراوية مثل سيوة ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
شركات المحمول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا